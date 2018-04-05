Будущие юристы займутся практикой в новой лаборатории криминалистики ДВФУ

Лаборатория открылась 2 апреля.

Новая криминалистическая лаборатория открылась в Юридической школе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) 2 апреля. Современное оборудование поможет будущим юристам отработать практические навыки работы с криминалистической техникой, которую специалисты применяют при осмотре места происшествия, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Для практических занятий будущих юристов в новой лаборатории установлен дактилоскопический стол для снятия отпечатков пальцев без краски. С помощью специальной техники можно будет получать образцы ДНК, обнаружить микрочастицы, в том числе биологического происхождения, объемные следы обуви, транспортных средств и орудий взлома, выявить отпечатки с влажных и липких поверхностей, проверить клинок холодного оружия на прочность и упругость.

В ближайшее время в лаборатории также будет установлено оборудование для судебной фотосъемки и комплекс, позволяющий делать отпечатки пальцев с помощью цианакрила в вакуумной камере.