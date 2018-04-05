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Будущие юристы займутся практикой в новой лаборатории криминалистики ДВФУ
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Будущие юристы займутся практикой в новой лаборатории криминалистики ДВФУ 

Prim.News 50 минут назад
Лаборатория открылась 2 апреля.
Новая криминалистическая лаборатория открылась в Юридической школе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) 2 апреля. Современное оборудование поможет будущим юристам отработать практические навыки работы с криминалистической техникой, которую специалисты применяют при осмотре места происшествия, сообщает пресс-служба ДВФУ.
«Открытие лаборатории выводит преподавание уголовно-правовых дисциплин в ДВФУ на новый уровень, — отметил проректор по общим вопросам ДВФУ Алексей Кошель. — Университет заключил соглашение со следственным управлением Следственного комитета России, и мы будем активно вовлекать в учебный процесс действующих сотрудников органов, которые расскажут студентам об отдельных аспектах криминалистики, юридической психологии, судебной медицины».
Для практических занятий будущих юристов в новой лаборатории установлен дактилоскопический стол для снятия отпечатков пальцев без краски. С помощью специальной техники можно будет получать образцы ДНК, обнаружить микрочастицы, в том числе биологического происхождения, объемные следы обуви, транспортных средств и орудий взлома, выявить отпечатки с влажных и липких поверхностей, проверить клинок холодного оружия на прочность и упругость.
В ближайшее время в лаборатории также будет установлено оборудование для судебной фотосъемки и комплекс, позволяющий делать отпечатки пальцев с помощью цианакрила в вакуумной камере.
В 2018 году непрерывному юридическому образованию на Дальнем Востоке исполняется 60 лет. Сегодня Юридическая школа ДВФУ входит в топ-5 лучших в России, является членом Международной ассоциации юридических школ, сотрудничает с ведущими школами мира в Китае, Республике Корея, Сингапуре, Японии, США, Канаде. ДВФУ — единственный вуз на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, который ведет образовательные программы по всем уровням юридического образования: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура и докторантура.
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