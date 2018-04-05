Представители Орловской области стали победителями Всероссийского конкурса стипендий и грантов им. Л. С. Выготского, сообщает пресс-служба правительства.
В конкурсе приняли участие педагоги педагоги дошкольного образования, студенты выпускных курсов магистратуры, бакалавриата и выпускники средних профессиональных учебных заведений, имеющие опыт работы с детьми.
Победителями стали воспитатель ливенского детского сада №20 Наталья Белых, старший воспитатель орловского детского сада №39 Елена Кошерь, воспитатель орловского детского сада №85 комбинированного вида Евгения Серебренникова, педагог дополнительного образования ливенского дома творчества Татьяна Филатова, воспитатель орловского детского сада №24 Галина Широпятова, а также студентка Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева Марина Позднякова.
Педагоги получат в качестве поощрения по 50 тысяч рублей, студенты по 20 тысяч рублей. Некоторых участников пригласят в «Летнюю школу», где пройдут встречи с известными экспертами в области дошкольного образования.
Партнером конкурса в Центральном федеральном округе является Фонд развития Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Сообщение Орловские воспитатели и студенты выиграли грант Выготского появились сначала на РИА 57.