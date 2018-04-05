Орловские воспитатели и студенты выиграли грант Выготского

Представители Орловской области стали победителями Всероссийского конкурса стипендий и грантов им. Л. С. Выготского, сообщает пресс-служба правительства.

В конкурсе приняли участие педагоги педагоги дошкольного образования, студенты выпускных курсов магистратуры, бакалавриата и выпускники средних профессиональных учебных заведений, имеющие опыт работы с детьми.

Победителями стали воспитатель ливенского детского сада №20 Наталья Белых, старший воспитатель орловского детского сада №39 Елена Кошерь, воспитатель орловского детского сада №85 комбинированного вида Евгения Серебренникова , педагог дополнительного образования ливенского дома творчества Татьяна Филатова , воспитатель орловского детского сада №24 Галина Широпятова, а также студентка Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева Марина Позднякова.

Педагоги получат в качестве поощрения по 50 тысяч рублей, студенты по 20 тысяч рублей. Некоторых участников пригласят в «Летнюю школу», где пройдут встречи с известными экспертами в области дошкольного образования.

Партнером конкурса в Центральном федеральном округе является Фонд развития Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.