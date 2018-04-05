Мотивированные и увлеченные: школьники из Прикамья стали призерами всероссийских олимпиад

Два школьника из Пермского края вернулись с наградами со всероссийских предметных олимпиад. Одиннадцатиклассник нытвенской средней школы Егор Ишбаев стал призером интеллектуального соревнования по праву, а десятиклассница пермской школы №22 — по французскому языку. О своих воспитанниках рассказали те, кто готовил ребят к олимпиадам.

— София очень увлеченная девочка, во всех отношениях светлый ребенок. Она учится в лингвальном отделении нашей школы, где на французском языке преподают историю, географию и литературу, — рассказала 59.ru завуч пермской школы №22 Лариса Лейбман. — Соня не в первый раз принимает участие в олимпиадах, она уже становилась победительницей городского и краевого этапов. Достичь успеха ей помогают педагоги нашей школы и семья, которая поддерживает во всех начинаниях.

По словам учителя Екатерины Смирновой, подготовившей Софию к олимпиаде, девушка намерена связать свою жизнь с иностранными языками.

— Соня хочет поступить на языковую специальность. Рассматривает вузы Москвы Санкт-Петербурга . Диплом всероссийской олимпиады открывает перед ней много дорог, вместе с ним наша ученица получила льготы при поступлении, — сообщила Екатерина Смирнова

Призер всероссийской олимпиады по праву Егор Ишбаев тоже определился с тем, кем хочет стать в жизни.

— Егор намерен поступить на юридический факультет, но вуз еще не выбрал. Нытвенская прокуратура предложила ему учиться по направлению от нее, а потом прийти туда на работу, но юноша пока не соглашается, — рассказала директор нытвенской средней общеобразовательной школы Наталья Плешкова. — Мы уверены, что Егора ждет замечательное будущее и большие успехи в юриспруденции. В школе он выбрал для себя юридический профиль, ходит на дополнительные занятия, очень много занимается самостоятельно. Егор у нас очень общительный, активный и целеустремленный.