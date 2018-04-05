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Мотивированные и увлеченные: школьники из Прикамья стали призерами всероссийских олимпиад
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Мотивированные и увлеченные: школьники из Прикамья стали призерами всероссийских олимпиад 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Два школьника из Пермского края вернулись с наградами со всероссийских предметных олимпиад. Одиннадцатиклассник нытвенской средней школы Егор Ишбаев стал призером интеллектуального соревнования по праву, а десятиклассница пермской школы №22 — по французскому языку. О своих воспитанниках рассказали те, кто готовил ребят к олимпиадам.
— София очень увлеченная девочка, во всех отношениях светлый ребенок. Она учится в лингвальном отделении нашей школы, где на французском языке преподают историю, географию и литературу, — рассказала 59.ru завуч пермской школы №22 Лариса Лейбман. — Соня не в первый раз принимает участие в олимпиадах, она уже становилась победительницей городского и краевого этапов. Достичь успеха ей помогают педагоги нашей школы и семья, которая поддерживает во всех начинаниях.
По словам учителя Екатерины Смирновой, подготовившей Софию к олимпиаде, девушка намерена связать свою жизнь с иностранными языками.
— Соня хочет поступить на языковую специальность. Рассматривает вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Диплом всероссийской олимпиады открывает перед ней много дорог, вместе с ним наша ученица получила льготы при поступлении, — сообщила Екатерина Смирнова.
Призер всероссийской олимпиады по праву Егор Ишбаев тоже определился с тем, кем хочет стать в жизни.
— Егор намерен поступить на юридический факультет, но вуз еще не выбрал. Нытвенская прокуратура предложила ему учиться по направлению от нее, а потом прийти туда на работу, но юноша пока не соглашается, — рассказала директор нытвенской средней общеобразовательной школы Наталья Плешкова. — Мы уверены, что Егора ждет замечательное будущее и большие успехи в юриспруденции. В школе он выбрал для себя юридический профиль, ходит на дополнительные занятия, очень много занимается самостоятельно. Егор у нас очень общительный, активный и целеустремленный.
В конце февраля в Перми наградили успешных школьников. В том числе, денежные призы получили победитель российской и международной олимпиады по физике Василий Югов и победитель всероссийской олимпиады и бронзовый медалист международной олимпиады по географии Михаил Селюгин.
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