Около 70% учителей заявили, что сталкивались с травлей и насилием со стороны детей

Сотрудники НИУ «Высшая школа экономики» сообщили, что жертвами буллинга (психологической и физической агрессии) в школах часто становятся не только дети, но и учителя. Данные соответствующего исследования они представили на конференции «Насилие в образовательной среде», организованной при участии Минобрнауки , пишет «Коммерсантъ». В онлайн-опросе проектно-учебной лаборатории образовательной и молодежной журналистики ВШЭ поучаствовали 2,8 тыс. преподавателей из 75 регионов России . Выяснилось, что 70% педагогов сталкивались с разными формами буллинга.

50% сталкивались с буллингом два-три раза, а 6% учителей подвергаются травле со стороны учеников регулярно,

заявил заведующий лабораторией НИУ ВШЭ Александр Милкус приводя также данные о частоте подобных агрессий.

Кстати, половина учителей уверены, что таким способом подростки пытаются повысить авторитет в глазах одноклассников. Не редко, буллинг напрямую связан и с доходами преподавателей. Так, педагоги с тяжелым материальным положением сталкиваются с агрессией в два раза чаще. В ходе мероприятия замдиректора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Лариса Фальковская напомнила о случае в школе Улан-Удэ 19 января. Тогда девятиклассник напал на других учеников и преподавателя. В результате, пострадали семь человек. Оказалось, что ребенок переживал из-за плохих оценок по русскому языку.

Вопросы психологической поддержки учителя напрямую связаны с возвращением в программы подготовки будущих педагогов курсов, которые связаны с педагогической возрастной психологией, с вопросами, связанными с психологией развития и конфликтной компетентностью,

— отметила Лариса Фальковская. По ее словам, в Минобрнауки уже активно обсуждают изменения в федеральные государственные образовательные стандарты программы подготовки преподавателей. Фото: shutterstock.com