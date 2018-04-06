Ещё
Около 70% учителей заявили, что сталкивались с травлей и насилием со стороны детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 70% учителей заявили, что сталкивались с травлей и насилием со стороны детей 

Letidor.ru 37 минут назад
Фото: Letidor.ru
Сотрудники НИУ «Высшая школа экономики» сообщили, что жертвами буллинга (психологической и физической агрессии) в школах часто становятся не только дети, но и учителя. Данные соответствующего исследования они представили на конференции «Насилие в образовательной среде», организованной при участии Минобрнауки, пишет «Коммерсантъ». В онлайн-опросе проектно-учебной лаборатории образовательной и молодежной журналистики ВШЭ поучаствовали 2,8 тыс. преподавателей из 75 регионов России. Выяснилось, что 70% педагогов сталкивались с разными формами буллинга.
50% сталкивались с буллингом два-три раза, а 6% учителей подвергаются травле со стороны учеников регулярно,
заявил заведующий лабораторией НИУ ВШЭ Александр Милкус приводя также данные о частоте подобных агрессий.
Кстати, половина учителей уверены, что таким способом подростки пытаются повысить авторитет в глазах одноклассников. Не редко, буллинг напрямую связан и с доходами преподавателей. Так, педагоги с тяжелым материальным положением сталкиваются с агрессией в два раза чаще. В ходе мероприятия замдиректора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Лариса Фальковская напомнила о случае в школе Улан-Удэ 19 января. Тогда девятиклассник напал на других учеников и преподавателя. В результате, пострадали семь человек. Оказалось, что ребенок переживал из-за плохих оценок по русскому языку.
Вопросы психологической поддержки учителя напрямую связаны с возвращением в программы подготовки будущих педагогов курсов, которые связаны с педагогической возрастной психологией, с вопросами, связанными с психологией развития и конфликтной компетентностью,
— отметила Лариса Фальковская. По ее словам, в Минобрнауки уже активно обсуждают изменения в федеральные государственные образовательные стандарты программы подготовки преподавателей. Фото: shutterstock.com
Letidor.ru: последние новости
Директор школы поцеловал поросенка, выполнив данное ученикам обещание В Москве пройдут встречи с учителем и психологом Шалвой Амонашвили Мужчина из Финляндии впервые сам родил ребенка
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов181
На Украине угрожают взорвать Крымский мост345
США ввели санкции против российских бизнесменов188
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах42
Малышева оправдалась за скандал с собаками641
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение