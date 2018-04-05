АлтГТУ договорился о сотрудничестве с образовательными организациями Пекина

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова подписал меморандумы о сотрудничестве с Пекинским транспортным колледжем и Пекинским институтом информационных технологий. Образовательные организации договорились о реализации совместных программ среднего специального образования.

На прошлой неделе в Пекине ( КНР ) проходила Международная конференция образовательных организаций. Организатором мероприятия выступил Пекинский международный образовательный центр «ОУ ЛУ». Целью этого мероприятия было укрепление связей с зарубежными вузами, разработка совместных образовательных и научных проектов, а также обмен опытом в сфере международного образования.