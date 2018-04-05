АлтГТУ договорился о сотрудничестве с образовательными организациями Пекина 

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова подписал меморандумы о сотрудничестве с Пекинским транспортным колледжем и Пекинским институтом информационных технологий. Образовательные организации договорились о реализации совместных программ среднего специального образования.
На прошлой неделе в Пекине (КНР) проходила Международная конференция образовательных организаций. Организатором мероприятия выступил Пекинский международный образовательный центр «ОУ ЛУ». Целью этого мероприятия было укрепление связей с зарубежными вузами, разработка совместных образовательных и научных проектов, а также обмен опытом в сфере международного образования.
Алтайский государственный технический университет на конференции представляла Наталья Барышникова, заместитель директора института международного образования и сотрудничества по учебной и внеучебной работе, заведующая кафедрой русского языка как иностранный. Она презентовала образовательные программы АлтГТУ. «Особый интерес китайские коллеги проявили к образовательным программам технологического колледжа АлтГТУ — „Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов“, „Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, „Информационные системы“, — рассказывает Наталья Барышникова. — В АлтГТУ начата разработка программ производственных практик для студентов Пекинского транспортного колледжа и Пекинского института информационных технологий. Прохождение практик будет финансироваться Правительством КНР. Интерес китайских партнеров к российским образовательным программам вызван увеличивающимся количеством совместных русско-китайских предприятий, решающих задачи строительства“.