Ещё
АлтГТУ договорился о сотрудничестве с образовательными организациями Пекина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АлтГТУ договорился о сотрудничестве с образовательными организациями Пекина 

АиФ — Алтай 27 минут назад
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова подписал меморандумы о сотрудничестве с Пекинским транспортным колледжем и Пекинским институтом информационных технологий. Образовательные организации договорились о реализации совместных программ среднего специального образования.
На прошлой неделе в Пекине (КНР) проходила Международная конференция образовательных организаций. Организатором мероприятия выступил Пекинский международный образовательный центр «ОУ ЛУ». Целью этого мероприятия было укрепление связей с зарубежными вузами, разработка совместных образовательных и научных проектов, а также обмен опытом в сфере международного образования.
Алтайский государственный технический университет на конференции представляла Наталья Барышникова, заместитель директора института международного образования и сотрудничества по учебной и внеучебной работе, заведующая кафедрой русского языка как иностранный. Она презентовала образовательные программы АлтГТУ. «Особый интерес китайские коллеги проявили к образовательным программам технологического колледжа АлтГТУ — „Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов“, „Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, „Информационные системы“, — рассказывает Наталья Барышникова. — В АлтГТУ начата разработка программ производственных практик для студентов Пекинского транспортного колледжа и Пекинского института информационных технологий. Прохождение практик будет финансироваться Правительством КНР. Интерес китайских партнеров к российским образовательным программам вызван увеличивающимся количеством совместных русско-китайских предприятий, решающих задачи строительства“.
АиФ — Алтай: последние новости
Магистрант АлтГТУ - в числе победителей Всероссийской олимпиады Законодательство в сфере компьютерного спорта обсудили в Госдуме 2 апреля Алтайский Минздрав заплатит 2 млн руб. за пожарную безопасность в больницах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело Скрипаля: «Найдена» секретная лаборатория РФ16
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение
На пляже Таиланда нашли «Чужого»29
Новый облик Леонтьева шокировал Интернет17
Какой доход нужен семье для «нормальной жизни»21
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение