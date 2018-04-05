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Мастер-класс проведет «Школа юных автогонщиков» в Измайлове
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Мастер-класс проведет «Школа юных автогонщиков» в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма организует для школьников и студентов колледжей бесплатные занятия по автоспорту.
РГУФКСМиТ в рамках проекта столичного департамента образования «Университетские субботы» в ближайшую субботу, 7 апреля, проведет практические занятия по экстремальной подготовке начинающих автогонщиков и ознакомит с технологиями активной безопасности в автоспорте. На мастер-класс соберутся старшеклассники образовательных школ Москвы, а также студенты колледжей.
Мастера автоспорта из университета физкультуры покажут приемы высшего водительского мастерства автогонщиков, объяснят способы управления педалями акселератора и сцепления, научат правильно переключать передачи и безопасно проходить повороты.
Начало занятий в 14 часов по адресу: Сиреневый бульвар, д. 4 (медико-биологический корпус, кабинет 204).
Необходима предварительная регистрация на сайте или по тел. : 8 (915) 250-16-41.
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