Мастер-класс проведет «Школа юных автогонщиков» в Измайлове

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма организует для школьников и студентов колледжей бесплатные занятия по автоспорту.

РГУФКСМиТ в рамках проекта столичного департамента образования «Университетские субботы» в ближайшую субботу, 7 апреля, проведет практические занятия по экстремальной подготовке начинающих автогонщиков и ознакомит с технологиями активной безопасности в автоспорте. На мастер-класс соберутся старшеклассники образовательных школ Москвы , а также студенты колледжей.

Мастера автоспорта из университета физкультуры покажут приемы высшего водительского мастерства автогонщиков, объяснят способы управления педалями акселератора и сцепления, научат правильно переключать передачи и безопасно проходить повороты.

Начало занятий в 14 часов по адресу: Сиреневый бульвар, д. 4 (медико-биологический корпус, кабинет 204).

Необходима предварительная регистрация на сайте или по тел. : 8 (915) 250-16-41.