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В Московском Политехе рассказали о внеучебной жизни студентов
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В Московском Политехе рассказали о внеучебной жизни студентов 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Мастер-классы и инженерные лекции прошли в Московском политехническом университете в рамках Дня открытых дверей.
К гостям мероприятия обратился ректор вуза Владимир Миклушевский, поприветствовав собравшихся и обратив их внимание на проектное образование студентов МПУ — образование, ориентированное на практику. Все желающие смогли ознакомиться с результатами работы вуза: были представлены лучшие проекты начинающих инженеров. Посетители вуза осмотрели домашний фризер для изготовления мороженого, электромотоциклы и умные конструкторы. Была освещена и внеучебная жизнь студентов — спортивная, туристическая, танцевальная и юмористическая.
Абитуриенты и их родители прошли по творческим кузницам вуза — лабораториям Центра развития инжиниринга и приняли участие в тематических лекциях и мастер-классах по художественному литью и чеканке.
Фото: предоставлено МПУ.
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