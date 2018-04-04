В Московском Политехе рассказали о внеучебной жизни студентов

Мастер-классы и инженерные лекции прошли в Московском политехническом университете в рамках Дня открытых дверей.

К гостям мероприятия обратился ректор вуза Владимир Миклушевский , поприветствовав собравшихся и обратив их внимание на проектное образование студентов МПУ — образование, ориентированное на практику. Все желающие смогли ознакомиться с результатами работы вуза: были представлены лучшие проекты начинающих инженеров. Посетители вуза осмотрели домашний фризер для изготовления мороженого, электромотоциклы и умные конструкторы. Была освещена и внеучебная жизнь студентов — спортивная, туристическая, танцевальная и юмористическая.

Абитуриенты и их родители прошли по творческим кузницам вуза — лабораториям Центра развития инжиниринга и приняли участие в тематических лекциях и мастер-классах по художественному литью и чеканке.

Фото: предоставлено МПУ.