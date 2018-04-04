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Трубников: проведение финалов олимпиад в регионах помогает школьникам узнать Россию
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Трубников: проведение финалов олимпиад в регионах помогает школьникам узнать Россию 

ТАСС 46 минут назад
АРХАНГЕЛЬСК, 4 апреля. /ТАСС/. Проведение финалов олимпиад по различным предметам в регионах России, а не в Москве или Санкт-Петербурге, помогает школьникам не только проверить знания, но и лучше узнать родную страну, заявил журналистам в среду замминистра образования и науки РФ Григорий Трубников.
"Я считаю, что очень правильно проводить финалы олимпиад не в Москве или Санкт-Петербурге, а в крупных региональных центрах, таких как Архангельск, чтобы школьники узнавали свою страну. Здесь ребята занимались не только решением задач — они общались друг с другом, знакомились с этим регионом", — сказал Трубников на закрытии Всероссийской олимпиады по химии в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске.
В финале данной олимпиады участвовали около 250 школьников из 60 регионов РФ. «Традиционно сильны Москва, Санкт-Петербург, Казань.. В призеры и победители попали, например, ребята, которые приехали из Республики Коми — всего три человека, но двое стали призерами и победителями. Так что необязательно приехать огромной командой», — сказала ТАСС директор Высшей школы естественных наук и технологий САФУ, член оргкомитета олимпиады Светлана Лукина.
Ректор САФУ Елена Кудряшова подчеркнула, что при составлении заданий был так называемый региональный компонент. «В экспериментальном туре были сформулированы задачи, связанные с лесопромышленным комплексом, в частности с целлюлозно-бумажным производством», — сказала она в беседе с ТАСС.
Трубников уточнил, что финалисты олимпиад получат 100 баллов по профильному ЕГЭ, а победители имеют право выбрать вуз и кафедру по профильной специальности и поступить без экзамена.
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