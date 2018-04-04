Информационный центр по атомной энергии проведёт мастер-классы для детей и взрослых

5-6 апреля в рамках проекта «Энергия науки» сети информационных центров атомной отрасли в Нижнем Новгороде пройдут лекции и мастер-классы с участием главного редактора федерального научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера», известного российского журналиста и популяризатора науки Григория Тарасевича

Свои двери для школьников на базе Поволжского центра аэрокосмического образования откроет научное кафе «Кот Шрёдингера», где ребята смогут принять участие в специально разработанных для них играх — «Реникса», «ЕГЭ по бананологии и поттероведению», «Научный Ерундопель» и других — с кратким пояснением научных понятий. Практическое занятие «Играем в науку» пройдет 5 апреля в 12.30 по адресу: ул. Новая, 17в.

Студентов на площадке нижегородского филиала Высшей школы экономики ждет лекция о том, как отличить действительно научные новости от фейковых. Лекция «Как отличить науку от ерунды?» состоится 5 апреля в 16.00 по адресу: ул. Б. Печерская, д.25/12, НИУ ВШЭ, ауд.125. Вход свободный.

Для учителей учреждений дополнительного образования будет организован мастер-класс по формату междисциплинарного урока, в ходе которого педагоги смогут ощутить себя на месте своих учеников и поработать с научной информацией. Мероприятие пройдет в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей как инновационный ресурс регионального развития: традиции, опыт, обновление», организуемой Нижегородским институтом развития образования (НИРО). Мастер-класс «Простые вещи» пройдет 6 апреля в 13.00 по адресу: ул. Новая, 17в, ПоЦАКО.

Проект «Энергия науки» создан ИЦАЭ, чтобы познакомить жителей регионов с новейшими научными открытиями и идеями. Лучшие популяризаторы, ученые и научные журналисты из разных регионов страны рассказывают о темах и проблемах, которыми занимается сегодня наука, о новых теориях, экспериментах, гипотезах. Идея проекта — дать возможность жителям региона встретиться с учеными из других городов, познакомить слушателей с разными областями науки и техники, и сформировать у аудитории широкую картину современной научной жизни.

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