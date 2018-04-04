Грамотно составлять смету обучают вологжан в Школе социального проектирования

Очередное занятие в городской Школе проектирования состоялось на площадке Молодежного центра «ГОР. СОМ 35». Темой урока стала «Поддержка молодежных инициатив через конкурс проектов физических лиц». Порядка 20 человек с готовыми разработками приняли участие в мероприятии.

Спикером выступила Марина Мазалева — специалист по работе с молодежью областного центра молодежных и гражданских инициатив «Содружество». Она рассказала участникам об основных ошибках при составлении проекта, какими могут быть направления проектов и какие из них наиболее перспективны. Также научила грамотно составлять смету.

Следующее занятие пройдет 15 апреля в рамках областной Школы социального проектирования. На нем будут присутствовать инициативные вологжане со всей области. Записаться на следующее занятие можно в группе социальной сети.