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В Нижегородской академии МВД России дан старт заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников «На страже экономики»
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В Нижегородской академии МВД России дан старт заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников «На страже экономики» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Управа Нижегородского района
В Нижегородской академии МВД России при участии Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России состоялось торжественное открытие финального этапа Всероссийской олимпиады школьников «На страже экономики». Из 3826 учеников 8-11 классов в заключительном этапе за призовые места борются 38 школьников из 15 регионов страны.
Открыл мероприятие начальник Нижегородской академии МВД России генерал-майор полиции Дмитрий Архипов, который отметил, что молодые люди — образованные, умные, думающие — залог успешного развития любой страны, поэтому их достижения дают уверенность, что в России растет достойная смена, способная обеспечить в будущем процветание государства.
С приветственным словом к участникам олимпиады обратились члены президиума: начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-майор полиции Андрей Курносенко и генерал-полковник милиции в отставке Владимир Щербаков, ранее возглавлявший Главное управление МВД России по Приволжскому федеральному округу.
В состав жюри также вошли полковник полиции Роман Павленков, первый заместитель начальника академии, который рассказал присутствующим информацию об особенностях обучения в Нижегородской академии МВД России, полковник полиции Екатерина Карпова, помощник начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, полковник полиции Константин Троянов, заместитель начальника Первого управления Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, полковник полиции Владимир Илюшкин, врио начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Нижегородской области.
О своем участии в олимпиаде «На страже экономики» и выборе вуза для дальнейшего обучения рассказали победители олимпиады прошлых лет, а ныне курсанты академии — рядовые полиции Глеб Хазиев и Дарина Морозова.
После показа фильма об академии, были озвучены условия проведения заключительного этапа олимпиады: демонстрация участниками устного публичного выступления на заданную тему, а также решение тестовых заданий повышенной сложности, включающих в себя 50 вопросов.
Каждому финалисту Дмитрий Архипов и Андрей Курносенко вручили сертификат участника заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников «На страже экономики — 2018».
Руководящий состав академии провел для членов президиума экскурсию, начавшуюся с торжественного открытия электронного читального зала и абонемента библиотеки, после чего гости посетили музей и познакомились с материально-технической базой академии. В столовой учебного корпуса НА МВД России прошло чаепитие, в ходе которого начальник Нижегородской академии МВД России и начальник ГУЭБиПК МВД России провели прием участников олимпиады.
Подведение итогов финального этапа олимпиады и церемония награждения победителей состоятся 6 апреля 2018 года.
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