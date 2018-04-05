В Нижегородской академии МВД России дан старт заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников «На страже экономики»

В Нижегородской академии МВД России при участии Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России состоялось торжественное открытие финального этапа Всероссийской олимпиады школьников «На страже экономики». Из 3826 учеников 8-11 классов в заключительном этапе за призовые места борются 38 школьников из 15 регионов страны.

Открыл мероприятие начальник Нижегородской академии МВД России генерал-майор полиции Дмитрий Архипов , который отметил, что молодые люди — образованные, умные, думающие — залог успешного развития любой страны, поэтому их достижения дают уверенность, что в России растет достойная смена, способная обеспечить в будущем процветание государства.

С приветственным словом к участникам олимпиады обратились члены президиума: начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-майор полиции Андрей Курносенко и генерал-полковник милиции в отставке Владимир Щербаков , ранее возглавлявший Главное управление МВД России по Приволжскому федеральному округу.

В состав жюри также вошли полковник полиции Роман Павленков, первый заместитель начальника академии, который рассказал присутствующим информацию об особенностях обучения в Нижегородской академии МВД России, полковник полиции Екатерина Карпова , помощник начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, полковник полиции Константин Троянов , заместитель начальника Первого управления Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, полковник полиции Владимир Илюшкин , врио начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Нижегородской области

О своем участии в олимпиаде «На страже экономики» и выборе вуза для дальнейшего обучения рассказали победители олимпиады прошлых лет, а ныне курсанты академии — рядовые полиции Глеб Хазиев и Дарина Морозова.

После показа фильма об академии, были озвучены условия проведения заключительного этапа олимпиады: демонстрация участниками устного публичного выступления на заданную тему, а также решение тестовых заданий повышенной сложности, включающих в себя 50 вопросов.

Каждому финалисту Дмитрий Архипов и Андрей Курносенко вручили сертификат участника заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников «На страже экономики — 2018».

Руководящий состав академии провел для членов президиума экскурсию, начавшуюся с торжественного открытия электронного читального зала и абонемента библиотеки, после чего гости посетили музей и познакомились с материально-технической базой академии. В столовой учебного корпуса НА МВД России прошло чаепитие, в ходе которого начальник Нижегородской академии МВД России и начальник ГУЭБиПК МВД России провели прием участников олимпиады.

Подведение итогов финального этапа олимпиады и церемония награждения победителей состоятся 6 апреля 2018 года.