Дзержинские школьники стали самыми финансово грамотными в стране

Дзержинские школьники стали самыми финансово грамотными в странеНа XIII Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей рынка финансовых услуг трое старшеклассников из Дзержинска Нижегородской области заняли призовые места.

— Я второй год подряд принимаю участие во Всероссийской олимпиаде. В этом году заканчиваю школу и, конечно, хочу попробовать реализовать себя в сфере экономики и финансов. Наиболее перспективным мне кажется направление бизнес-информатики, — рассказала призер Олимпиады Ксения Игнатенко.

Олимпиада ежегодно проводится с 2004 года для старшеклассников (9-11 классы), интересующихся историей и функционированием финансового рынка, экономикой и управлением. Заявки на участие в олимпиаде 2018 года подали более 15 тысяч учащихся старших классов.

Победители Олимпиады становятся лауреатами Премии для поддержки талантливой молодежи, а также автоматически становятся финалистами Олимпиады имени Н. Д. Кондратьева, призеры которой получают право быть зачисленными в профильные ВУЗы без вступительных экзаменов и приравниваются к абитуриентам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по профильным предметам.

— Важно, чтобы в финансовую сферу приходили профессионально подготовленные кадры. Для этого растить их нужно еще со школьной скамьи. В Волго-Вятском Главном управлении Банка России особое внимание уделяют именно повышению финансовой грамотности подрастающего поколения, — подчеркнул заместитель начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Кирилл Коваленко.

По информации Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.