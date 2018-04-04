В Зеленограде пройдет конкурс инновационных идей «Трансформация» 

Впервые в Зеленограде Московский городской педагогический университет совместно с Межрайонным советом директоров образовательных организаций ЗелАО проводит конкурс инновационных образовательных идей «Трансформация». Конкурс проводится формате форсайт-сессии.
Идея конкурса связана с изменениями в системе образования в школе. «Стратегия 2025» ориентирована на консолидацию ресурсов города. «Город для образования. Образование для города» — один из ведущих принципов Стратегии.
Привлечение в образовательную среду школы прогрессивных, думающих, умеющих выстраивать траекторию развития с учетом трендов развития общества является ключевым драйверов развития города.
Форсайт-сессия «Трансформация» от МГПУ научит формировать свое будущее в настоящем. 13 и 14 апреля 2018 года участники смогут окунуться в 2030 год, увидеть себя и решить, что нужно делать уже сейчас.
Онлайн-регистрация — по ссылке. Форсайт-сессия пройдет по адресу: Зеленоград, МГПУ, корпус 1140. Подробности можно узнать в группе по ссылке. Телефон организатора: 8 (926) 329-09-65 (Бычкова Татьяна Михайловна).