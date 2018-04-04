Пермские депутаты обсудили программу развития социнфраструктуры города

Программу развития до 2022 года представила на обсуждение депутатов гордумы замглавы администрации Людмила Гаджиева . В документе обозначены приоритеты развития инфраструктуры спортивных объектов, объектов образовани и культуры, сообщает пресс-служба мэрии.

При разработке программы учитывались демографическая тенденция и общая социально-экономическая ситуация в Перми . Так, в социальнй сфере с 2011 по 2017 годы было создано более 13 тысяч мест в детских садах; впервые в 2015 и 2016 годах в рамках проекта главы Перми Дмитрия Самойлова «Школа на пятерку» были введены в эксплуатацию новые образовательные учреждения.

Программа предполагает 100%-й охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 8 лет, постепенную отмену второй смены в школах, увеличения числа дополнительных образовательных программ и обеспеченность спортивными сооружениями.

Проект комплексного развития социальной инфраструктуры Перми рассмотрят на ближайших заседаниях комитетов гордумы, а также на апрельском пленарном заседании.