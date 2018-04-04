В Обручевском районе стартовал новый сезон Университетских суббот

В Институте Пушкина начался очередной этап проекта департамента образования города Москвы «Университетские субботы».

После небольшого перерыва вуз вновь распахнул двери перед столичными школьниками, их родителями и учителями, пожелавшими соприкоснуться с увлекательным и загадочным миром филологии. Участниками встречи стали представители более 40 образовательных учреждений Москвы, среди которых были как постоянные участники проекта, так и вновь присоединившиеся юные москвичи.

Началось мероприятие в актовом зале. С приветственным словом к собравшимся обратился декан филологического факультета, доцент Андрей Щербаков . В своем выступлении он рассказал о содержании интерактивных площадок, подготовленных институтом, а также представил их ведущих.

С танцевально-музыкальным приветствием участников проекта выступили студенты из Вьетнама . Ребята исполнили красочный и завораживающий национальный танец.