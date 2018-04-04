В Обручевском районе стартовал новый сезон Университетских суббот 

В Институте Пушкина начался очередной этап проекта департамента образования города Москвы «Университетские субботы».
После небольшого перерыва вуз вновь распахнул двери перед столичными школьниками, их родителями и учителями, пожелавшими соприкоснуться с увлекательным и загадочным миром филологии. Участниками встречи стали представители более 40 образовательных учреждений Москвы, среди которых были как постоянные участники проекта, так и вновь присоединившиеся юные москвичи.
Началось мероприятие в актовом зале. С приветственным словом к собравшимся обратился декан филологического факультета, доцент Андрей Щербаков. В своем выступлении он рассказал о содержании интерактивных площадок, подготовленных институтом, а также представил их ведущих.
С танцевально-музыкальным приветствием участников проекта выступили студенты из Вьетнама. Ребята исполнили красочный и завораживающий национальный танец.
Основная часть программы включала две интерактивные лекции и один мастер-класс. Лекцию «“Живой, как жизнь…” Русский язык сегодня» подготовил и прочитал доцент Андрей Щербаков. Интерактивная лекция профессора, заведующий кафедрой общего и русского языкознания Татьяны Нестеровой называлась «Скрытые смыслы в коммуникации».