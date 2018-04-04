Ямальские школьники смогут пополнить знания по физике у питерских специалистов

Сегодня, 4 апреля, в окружном департаменте образования подвели итоги конкурса инновационных проектов на получение грантов в системе образования автономного округа в этом году.

Как сообщила корреспонденту ИА «Север-Пресс» главный специалист отдела регионального развития ведомства Татьяна Архипова, в число организаций-победителей вошли 5 детских садов, 10 школ, 13 организаций дополнительного образования. На исполнение проектов каждая из них получит по 500 тыс. рублей.

«Более половины проектов ориентированы на совершенствование системы дополнительного образования в вопросе получения детьми перспективных профессий, развития инженерно-технического творчества, формирования национальной идентичности детей и подростков, в том числе на базе этнопарков», — подчеркнула главный специалист.

По её словам, одним из ярких проектов этого года является разработка Центра детского творчества «Надежда» из Салехарда . Учреждение представило идею организации довузовской подготовки физико-математического направления в формате профильных смен и интенсивных школ при Санкт-Петербургском государственном университете. Это будут выездные и онлайн-тренинги. Проект решит актуальные проблемы образования в области физики, связанные с удаленным географическим расположением северного города от научных центров. При этом предполагается привлечь участников не только школ Салехарда, но и Лабытнанги , а также Приуральского района. На средства гранта разработают и реализуют программы интенсивных каникулярных предметных школ, летней профильной смены на физико-математическом факультете СПбГУ, закупят цифровую лабораторию для изучения физики и программное обеспечение для математических и инженерных вычислений.

Татьяна Архипова отметила, что участниками конкурса стали 12 городов и районов округа. Комиссия отметила новизну направлений и содержания представленных на конкурс проектов.

Так, по сравнению с прошлым годом направления начального, общего и среднего образования ранжированы на городские и сельские школы. Кроме того, в эти направления ввели новые номинации. Для городских школ это «Создание среды для внедрения здоровьесберегающих технологий». В этой номинации победителями признаны кадетская школа Нового Уренгоя с проектом по введению функционального многоборья во внеурочную деятельность и по созданию технологий и развития умственного здоровья, а также первая школа Надыма с проектом «Шахматный лабиринт». Для сельских школ введена номинация «Организация внедрения учебных пособий нового поколения по изучению языков коренных малочисленных народов Севера». Победители в номинации стали два учреждения. Первое — санаторная школа-интернат Пуровского района, которая представила инновационные проекты по переводу электронных учебников по ненецкому языку с тундрового диалекта на лесной и создание наглядных пособий. Второе — школа-интернат села Ныда Надымского района с проектом по созданию современного климата школы-интерната в преподавании родного языка.

Всего для участия в конкурсе грантов было представлено 98 заявок по 4 направлениям от организаций дошкольного, общего и дополнительного образования.