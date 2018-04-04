Просветительские уроки о донорстве органов могут появиться в российских школах и вузах 

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Кононова не исключает возможность, что школьникам старших классов и студентам вузов будут рассказывать на отдельных уроках о трансплантации органов. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва».
«Может быть надо об этом рассказывать студентам, проводить определенные мероприятия просветительской направленности. Возможно, это будет в виде бесед, в том числе с учениками старших классов. Необходимо рассказывать о том, как происходит трансплантация органов. Наша задача просветить и дать информацию о том, как они (граждане, — прим. Агентства «Москва») могут реализовать это право», — сказала Л. Кононова.
Также она отметила, что необходимо законодательно прописать появление отметок о согласии или отказе на донорство органов в водительских удостоверениях.
«Самое главное, чтобы это было законодательно прописано и исключало возможность злоупотреблений в виде подделки документов. Тут надо предусматривать ответственность за такие возможные нарушения», — считает парламентарий.
Ранее сообщалось, что в водительских удостоверениях в будущем может появиться отметка о согласии на посмертное донорство либо отказе от этой процедуры. С соответствующей инициативой в министерство здравоохранения РФ обратились Общероссийский народный фронт и фонд «Здоровье».