Просветительские уроки о донорстве органов могут появиться в российских школах и вузах

«Может быть надо об этом рассказывать студентам, проводить определенные мероприятия просветительской направленности. Возможно, это будет в виде бесед, в том числе с учениками старших классов. Необходимо рассказывать о том, как происходит трансплантация органов. Наша задача просветить и дать информацию о том, как они (граждане, — прим. Агентства «Москва») могут реализовать это право», — сказала Л. Кононова.

Также она отметила, что необходимо законодательно прописать появление отметок о согласии или отказе на донорство органов в водительских удостоверениях.

«Самое главное, чтобы это было законодательно прописано и исключало возможность злоупотреблений в виде подделки документов. Тут надо предусматривать ответственность за такие возможные нарушения», — считает парламентарий.