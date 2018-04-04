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В Омске на кронирование деревьев у школ и детсадов нужно найти 78 млн руб.
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В Омске на кронирование деревьев у школ и детсадов нужно найти 78 млн руб. 

АиФ-Омск 3 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 3 апреля, на заседании Горсовета депутаты обсудили, где найти средства на кронирование и уборку деревьев на территориях школ и детских садов. В муниципальной казне на это денег нет, поэтому депутаты предложили обратиться к мэру города, возможно, деньги смогут выделить из областного бюджета. Всего на эти цели необходимо 78 млн рублей.
«Мы ориентируемся на данные прошлого года. Мы должны убрать 4500 деревьев и около 8200 деревьев кронировать, — цитирует слова директора департамента образования мэрии Инны Елецкой «Новый Омск».
Отметим, что, по словам вице-мэр Елены Шипиловой, с областью уже есть рабочая договорённость. Однако сумма, озвученная Шипиловой, лишь небольшая часть требуемой — около 10 млн рублей.
Добавим, что список школ и детсадов, где спилят и кронируют деревья, составят только после того, как найдут средства.
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