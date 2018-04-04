Илья Негруленко, магистрант 2 курса кафедры технологии в машиностроении занял второе место во Всероссийской студенческой олимпиаде III тура «Компьютерные технологии в машиностроении» в номинации «CAD технологии в программной среде SolidWorks».
Во всероссийском соревновании, которое проводилось 27-30 марта в Самарском государственном техническом университете, приняли участие 76 представителей 17 технических вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Челябинска, Белгорода, Курска, Уфы и других городов.
Илья Негруленко стал единственным участником от Алтайского края. Самарский государственный технический университет выразил благодарность ректору АлтГТУ Андрею Маркову и исполняющему обязанности заведующего кафедрой технологии машиностроения Александру Балашову за активное участие в олимпиаде и глубокие знания студентов.