Магистрант АлтГТУ — в числе победителей Всероссийской олимпиады

Илья Негруленко, магистрант 2 курса кафедры технологии в машиностроении занял второе место во Всероссийской студенческой олимпиаде III тура «Компьютерные технологии в машиностроении» в номинации «CAD технологии в программной среде SolidWorks».