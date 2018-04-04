Дзержинские школьники стали призерами всероссийской олимпиады по финансовой грамотности

Дзержинские школьники стали призерами XIII Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей рынка финансовых услуг

Олимпиада ежегодно проводится с 2004 года в период с 1 сентября по 31 марта для старшеклассников (9-11 классы), интересующихся историей и функционированием финансового рынка, экономикой и управлением. Заявки на участие в олимпиаде 2018 года подали более 15 тысяч учащихся старших классов.

Победители Олимпиады становятся лауреатами «Премии для поддержки талантливой молодежи», а также автоматически становятся финалистами Олимпиады имени Н. Д. Кондратьева, призеры которой получают право быть зачисленными в профильные ВУЗы без вступительных экзаменов и приравниваются к абитуриентам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по профильным предметам.

«Важно, чтобы в финансовую сферу приходили профессионально подготовленные кадры. Для этого растить их нужно еще со школьной скамьи», — отметил заместитель начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Кирилл Коваленко.