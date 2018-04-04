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Дзержинские школьники стали призерами всероссийской олимпиады по финансовой грамотности
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Дзержинские школьники стали призерами всероссийской олимпиады по финансовой грамотности 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Дзержинские школьники стали призерами XIII Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей рынка финансовых услуг
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе Центрального банка Российской Федерации, в число 25 лучших учеников со всей России вошли Ксения Игнатенко (Гимназия № 38), Елена Иванова (школа № 27) и Дарья Николаева (школа № 26).
Олимпиада ежегодно проводится с 2004 года в период с 1 сентября по 31 марта для старшеклассников (9-11 классы), интересующихся историей и функционированием финансового рынка, экономикой и управлением. Заявки на участие в олимпиаде 2018 года подали более 15 тысяч учащихся старших классов.
Победители Олимпиады становятся лауреатами «Премии для поддержки талантливой молодежи», а также автоматически становятся финалистами Олимпиады имени Н. Д. Кондратьева, призеры которой получают право быть зачисленными в профильные ВУЗы без вступительных экзаменов и приравниваются к абитуриентам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по профильным предметам.
«Важно, чтобы в финансовую сферу приходили профессионально подготовленные кадры. Для этого растить их нужно еще со школьной скамьи», — отметил заместитель начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Кирилл Коваленко.
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