Учащиеся школы №667 стали победителями танцевального конкурса 

Коллектив современного эстрадного танца «Иллюзия» школы №667 получил золотые кубки и дипломы на Гало-концерте в концертном зале Геолого-Разведочного Университета в субботу, 31 марта.
Школьники представили свою вариацию современного танца на конкурсе «Открываем таланты», который является частью более круглого конкурса «Ступенька роста».
Соревнования проходят при поддержке Департамента Образования города Москвы. Организаторы ставят перед собой глобальную цель: найти и помочь развиваться талантливым дошколятам, школьникам и молодежи в областях художественно, спортивного или технического творчества.
Фестиваль «Ступеньки Роста» проходил в городе в течение учебного года в несколько этапов. Школы соревновались в театральном мастерстве, рукопашном бою, хореографии и конструировании. Конкурс создан при поддержке некоммерческого партнерства «Традиционная народная культура», Российской ассоциации образовательной робототехники и ЮНЕСКО.
Коллектив современного эстрадного танца «Иллюзия» школы №667 под руководством Анны Назаровой участвовал в номинации «Хореография и оригинальный жанр». Для конкурса танцоры подготовили два номера «Калинка» и «Ромашковые поля». Калинка принесла юным танцорам победный кубок. А «Ромашковые поля» стали дипломантом фестиваля «Ступенькии роста».
ФОТО: сайт школы №667