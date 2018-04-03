Учащиеся школы №667 стали победителями танцевального конкурса

Коллектив современного эстрадного танца «Иллюзия» школы №667 получил золотые кубки и дипломы на Гало-концерте в концертном зале Геолого-Разведочного Университета в субботу, 31 марта.

Школьники представили свою вариацию современного танца на конкурсе «Открываем таланты», который является частью более круглого конкурса «Ступенька роста».

Соревнования проходят при поддержке Департамента Образования города Москвы . Организаторы ставят перед собой глобальную цель: найти и помочь развиваться талантливым дошколятам, школьникам и молодежи в областях художественно, спортивного или технического творчества.

Фестиваль «Ступеньки Роста» проходил в городе в течение учебного года в несколько этапов. Школы соревновались в театральном мастерстве, рукопашном бою, хореографии и конструировании. Конкурс создан при поддержке некоммерческого партнерства «Традиционная народная культура», Российской ассоциации образовательной робототехники и ЮНЕСКО

Коллектив современного эстрадного танца «Иллюзия» школы №667 под руководством Анны Назаровой участвовал в номинации «Хореография и оригинальный жанр». Для конкурса танцоры подготовили два номера «Калинка» и «Ромашковые поля». Калинка принесла юным танцорам победный кубок. А «Ромашковые поля» стали дипломантом фестиваля «Ступенькии роста».

ФОТО: сайт школы №667