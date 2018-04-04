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В конкурсе «Юные таланты Бирюлево. Весна 2018» победили школьники из Бирюлева Западного
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В конкурсе «Юные таланты Бирюлево. Весна 2018» победили школьники из Бирюлева Западного 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Конкурс «Юные таланты Бирюлево. Весна 2018» прошел во вторник, 3 апреля.
Участниками стали ученики двух школ №2001 и №933. На сцене школьники и воспитанники детских садов выступили с музыкальными, танцевальными и театральными номерами.
Администратор блока дополнительного образования школы №2001 Любовь Ефимова рассказала нашей редакции, что ребятам понравилось участвовать и они взяли первое место:
«Детсадовцы вообще впервые участвовали в выездном конкурсе, и у них уже дорога туда стала событием», — поделилась Любовь.
Ученики школы №2001 выступали в разных номинациях. Воспитанники хореографической студии «АРТ-ТОН» представили номера в номинациях народный и эстрадный танцы. Также ученица из начальной школы исполнила вокальный номер «Мне сегодня скучно» на слова и музыку Александра Ермолова. Воспитанники дошкольных отделений подготовили танец «Весна. Девочки-цветочки», которые ранее уже показывали на сцене в родной школе для родителей на Восьмое марта. А самая маленькая участница, которой всего четыре года, исполнила песню на английском языке!
Старшеклассницы школы №933 исполнили песню на стихи Бориса Слуцкого «Лошади в океане».
«Вообще, все выступления наших учеников были посвящены тематике Великой отечественной войны, — отметила библиотекарь Елена Акимова. — Мы участвуем во всех районных мероприятиях, если есть такая возможность».
Конкурс «Юные таланты Бирюлево» прошел впервые. Участники выразили желание, чтобы он стал традиционным — они были бы рады открывать для себя новые таланты родного района.
ФОТО: группа ВКонтакте «НЕО-XXI век»
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