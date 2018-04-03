В школе №2036 прошла Неделя детской книги

Неделя детской книги стартовала во всех корпусах кожуховской школы №2036 26 марта.

Так, в УК №2 прошла выставка «Наши любимые книги», на которой школьники представили свои работы, рисунки и поделки о любимых книгах и героях произведений. Также ребята встретились с детским писателей Постниковым Валентином Юрьевичем . Учащиеся встретили писателя гостеприимно — подготовили рисунки по произведениям автора и красиво оформили актовый зал. Гостю очень понравился теплый прием, и он с удовольствием рассказал ребятам о своих произведениях.

Также в рамках тематической недели в школьной библиотеке УК №1 состоялся конкурс чтецов «Живая классика». Ученики пятого класса подготовили отрывки из произведений любимых писателей и очень красочно представили их всем зрителям.

Фото с сайта школы №2036