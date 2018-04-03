14 школьников из Калининграда вошли в список «Национального достояния России»

Москве с 28 по 30 марта прошел финал Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России», на который были приглашены более 500 участников из различных регионов.

В этом году школьники выступали наравне с представителями высшей школы — в числе участников студенты учреждений среднего профессионального образования и ВУЗов, магистранты и аспиранты. Оценка их выступлений шла по одним и тем же критериям и в общем зачете, поэтому снисхождения школьникам не было.

В финале конкурса приняли участие 14 калининградских школьников из 5 общеобразовательных учреждений: №№ 1, 6, 18, 32 и 50.

Наши финалисты достойно представили город на секциях конференции — все вернулись с наградами.

Дипломами победителей и серебряными знаками отличия «Национальное достояние» награждены:

— Баринов Антон, учащийся 8 класса гимназии № 32 (секция «Педагогика и психология», научный руководитель — Гончарова И. И.);

— Деркач Екатерина, учащаяся 10 класса лицея № 18 (секция «Астрономия, космонавтика», научный руководитель — Байгашев А. С.);

— Леухин Кирилл, учащийся 11 класса лицея № 18 (секция «Информационные технологии», научный руководитель — Болтнев Ю. Ф.).

Дипломами 1 степени и серебряными знаками отличия «Юность. Наука. Культура» награждены:

— Чаплинский Валерий, учащийся 11 класса гимназии № 32 (секция «Биология», научный руководитель — Федосеева Н. П.);

— Разорёнов Виктор, учащийся 8 класса СОШ № 50 (секция «Медицина и здоровый образ жизни», научный руководитель — Мудрицкая С. В.);

— Чан Елизавета, учащаяся 9 класса гимназии № 32 (секция «Педагогика и психология», научный руководитель — Гончарова И. И.).

Дипломами 1 степени награждены:

— Шишова Валерия, учащаяся 9 класс СОШ № 50 (секция «Экология и безопасность жизнедеятельности», научный руководитель — Волкова Т. П.);

— Серых Елена, учащаяся 11 класса гимназии № 1 (секция «Педагогика и психология», научный руководитель — Боженко Т. В.);

— Леоновец Илья, учащийся 11 класса СОШ № 6 с УИОП (секция «Экология», научный руководитель — Амвросьева Л. В.);

— Качесов Павел, учащийся 9 класса СОШ № 50 (секция «Экология и безопасность жизнедеятельности», научный руководитель — Мудрицкая С. В.);

Янковская Ольга , учащаяся 11 класса СОШ № 6 с УИОП (секция «Экология», научный руководитель — Амвросьева Л. В.).

Дипломами 2 степени награждены:

— Врублевская София, учащаяся 7 класса гимназии № 32 (научный руководитель — Врублевская И. В.);

— Федорук Екатерина, учащаяся 8 класса СОШ № 50 (секция «Биология», научный руководитель — Волкова Т. П.);

— Филиппов Глеб, учащийся 9 класса СОШ № 50 (секция «Сельское хозяйство», научный руководитель — Мудрицкая С. В.).