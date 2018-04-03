14 школьников из Калининграда вошли в список «Национального достояния России» 

В Москве с 28 по 30 марта прошел финал Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России», на который были приглашены более 500 участников из различных регионов.
В этом году школьники выступали наравне с представителями высшей школы — в числе участников студенты учреждений среднего профессионального образования и ВУЗов, магистранты и аспиранты. Оценка их выступлений шла по одним и тем же критериям и в общем зачете, поэтому снисхождения школьникам не было.
В финале конкурса приняли участие 14 калининградских школьников из 5 общеобразовательных учреждений: №№ 1, 6, 18, 32 и 50.
Наши финалисты достойно представили город на секциях конференции — все вернулись с наградами.
Дипломами победителей и серебряными знаками отличия «Национальное достояние» награждены:
— Баринов Антон, учащийся 8 класса гимназии № 32 (секция «Педагогика и психология», научный руководитель — Гончарова И. И.);
— Деркач Екатерина, учащаяся 10 класса лицея № 18 (секция «Астрономия, космонавтика», научный руководитель — Байгашев А. С.);
— Леухин Кирилл, учащийся 11 класса лицея № 18 (секция «Информационные технологии», научный руководитель — Болтнев Ю. Ф.).
Дипломами 1 степени и серебряными знаками отличия «Юность. Наука. Культура» награждены:
— Чаплинский Валерий, учащийся 11 класса гимназии № 32 (секция «Биология», научный руководитель — Федосеева Н. П.);
— Разорёнов Виктор, учащийся 8 класса СОШ № 50 (секция «Медицина и здоровый образ жизни», научный руководитель — Мудрицкая С. В.);
— Чан Елизавета, учащаяся 9 класса гимназии № 32 (секция «Педагогика и психология», научный руководитель — Гончарова И. И.).
Дипломами 1 степени награждены:
— Шишова Валерия, учащаяся 9 класс СОШ № 50 (секция «Экология и безопасность жизнедеятельности», научный руководитель — Волкова Т. П.);
— Серых Елена, учащаяся 11 класса гимназии № 1 (секция «Педагогика и психология», научный руководитель — Боженко Т. В.);
— Леоновец Илья, учащийся 11 класса СОШ № 6 с УИОП (секция «Экология», научный руководитель — Амвросьева Л. В.);
— Качесов Павел, учащийся 9 класса СОШ № 50 (секция «Экология и безопасность жизнедеятельности», научный руководитель — Мудрицкая С. В.);
— Янковская Ольга, учащаяся 11 класса СОШ № 6 с УИОП (секция «Экология», научный руководитель — Амвросьева Л. В.).
Дипломами 2 степени награждены:
— Врублевская София, учащаяся 7 класса гимназии № 32 (научный руководитель — Врублевская И. В.);
— Федорук Екатерина, учащаяся 8 класса СОШ № 50 (секция «Биология», научный руководитель — Волкова Т. П.);
— Филиппов Глеб, учащийся 9 класса СОШ № 50 (секция «Сельское хозяйство», научный руководитель — Мудрицкая С. В.).
Медалью «За творческий вклад в науку, культуру и образование России» награждена руководитель исследовательских работ учащихся, заместитель директора по научно-методической работе СОШ № 50 Мудрицкая Светлана Викторовна.