Ещё
XIX Апрельская конференция по проблемам развития экономики и общества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

XIX Апрельская конференция по проблемам развития экономики и общества 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
На конференции выступят российские и зарубежные эксперты в области экономики, организации образования, социологии, государственного управления, урбанистики и демографии, финансов и политических наук. За четыре дня они обсудят вопросы международной политики и развития Москвы, влияние санкций на экономику и формирование гражданского общества, отношение россиян к эвтаназии, будущее эффективного контракта в вузах и многое другое.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Подписывайтесь на Indicator.Ru в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.
Индикатор: последние новости
В Правительстве поддержали запрет рекламы дипломов и диссертаций Российская конференция по дошкольному образованию пройдет под эгидой ЮНЕСКО Президент РАН предложил отменить ЕГЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот466
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией67
Малышева вызвала гнев телезрителей484
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина73
Путин упразднил посредничество в ЖКХ99
Видео
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение