XIX Апрельская конференция по проблемам развития экономики и общества

На конференции выступят российские и зарубежные эксперты в области экономики, организации образования, социологии, государственного управления, урбанистики и демографии, финансов и политических наук. За четыре дня они обсудят вопросы международной политики и развития Москвы , влияние санкций на экономику и формирование гражданского общества, отношение россиян к эвтаназии, будущее эффективного контракта в вузах и многое другое.

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