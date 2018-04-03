В школе № 113 прошли открытые уроки английского, русского языка и биологии 

К открытым урокам ребята готовились целую четверть. Об этом рассказывается на сайте учебного заведения.
Учитель английского языка Оксана Александровна Дудина провела открытый урок с 5 классом «А» по теме «Спорт в нашей жизни». Учитель английского языка Екатерина Викторовна Писемская провела открытый урок с 6 классом «А» по теме «Одежда». Учитель биологии Ирина Александровна Волкова с 8 классом «А» обсудила тему: «Значение птиц в природе. Домашние птицы». Учитель английского языка Елена Юрьевна Бердичевская провела открытый урок с 3 классом «Б». А учитель русского языка и литературы провела открытый урок с 8 классом «В» по теме «Обособление обстоятельств». Мальчишки и девчонки отлично подготовились к открытым урокам. Все ответы не просто «отскакивали от зубов», а были ребятами хорошо продуманы.