Сергей Левченко: 1 сентября 2018 года откроет свои двери для учеников новая школа в поселке Горячий Ключ

Сергей сентября 2018 года. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области

Левченко в рамках рабочей поездки по Иркутскому району. Глава региона

оценил ход строительных работ.

Как сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова

бывшее здание Горячеключевской средней школы деревянное, одноэтажное,

состояло из двух блоков, было возведено в 1964 году. В 2013 году было

проведено обследование школы, результатом которого стало решение о нецелесообразности проведения капитального ремонта, при этом один из блоков был признан аварийным. В результате администрацией Иркутского

района было решено закрыть аварийный блок и организовать обучение в одном блоке в две смены. В муниципалитете подготовлена проектная

документация на строительство школы на 154 места.

Как пояснила министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана

Свиркина, в августе 2017 года заключен муниципальный контракт. Из областного бюджета выделено 259,1млн рублей, из муниципальной казны 13,6 млн рублей. Здание школы будет состоять из трех блоков. Проектом

предусмотрен необходимый набор помещений для учебного процесса: учебные

классы, спортивный зал с раздевалками и душевыми, актовый зал на 95 мест, а также столовая на 60 посадочных мест, мастерские, медицинский

блок. Помещения начальной школы запроектированы с отдельным входом и обособлены от помещений для обучающихся более старшего возраста. В здании школы будет предусмотрено все для безопасности детей и персонала —

противопожарная сигнализация, видеонаблюдение, система

охранно-тревожной сигнализации, также будут созданы условия для маломобильных групп населения.

В настоящее время здание школы возведено под кровлю. Закрыт тепловой

контур в двух блоках. Завершаются работы по утеплению и облицовки

фасада. В третьем спортивном блоке возведен монолитный каркас, завершена

работа по монтажу ограждающей конструкции стен, светопрозрачных

конструкций. Ведутся работы по отделке помещений и монтаж инженерных

систем: отопления, электрики, вентиляции, водоснабжения и водоотведения.

Выполняются работы по вертикальной планировке территории. К благоустройству планируется приступить в апреле 2018 года.

— Школа современная, построенная по всем последним требованиям. По количеству детей строится с небольшим запасом для того, чтобы работать в одну смену. В настоящее время 134 школьника поселка Горячий Ключ

обучаются в селе Пивовариха, организован подвоз школьными автобусами.

Малыши учатся в самом поселке в приспособленном здании. С 1 сентября все ребята будут учиться в своей школе, у нас, в свою очередь, появится

возможность частично освободить школу в Пивоварихе. Кроме того, в Горячий Ключ будут подвозится ребята из других садоводческих участков. В настоящее время подали заявления для поступления в новую школу родители

11 первоклассников, — подчеркнул глава региона.

Сергей Левченко дал поручение подрядчику и министерству строительства

дорожного хозяйства региона за летний период построить гаражные боксы

для школьного транспорта — автобусов, которые будут подвозить детей на занятия из других населенных пунктов. Гараж не был предусмотрен в первоначальном варианте проекта строительства школы.

Губернатор также напомнил, что в целом по региону в 2018 году

планируется открытие новых зданий школ для шести общеобразовательных

организаций на 3 899 места, в том числе СОШ № 19 в городе Иркутске на 1125 мест, в поселке Молодежном на 1275 мест, также дети пойдут в новую

школу в микрорайоне Китой Ангарска . Планируется закончить строительство

школ в поселке Усть-Уда на 520 мест, селе Тутура — 100 мест, поселке

Горячий Ключ — 154 места.

Также продолжается строительство школ в Ангарске на 825 мест, в поселке

Мамакан — на 250, в Бирюсинске — на 520, Баяндае на 725, Покосном —

на 352, поселке Куйтун на 750 ребятишек и некоторых других населенных

пунктах. Еще один важный проект в сфере образования, который уже в стадии реализации — Умная школа. Всего строится 18 школ, ряд объектов

находится в стадии проектирования.

Глава региона подчеркнул, что в 2018 году на объекты общего образования

направлено более 3 млрд рублей из бюджетов всех уровней. На указанные

средства планируется профинансировать мероприятия по проектированию,

строительству, реконструкции и капитальному ремонту 52 объектов общего

образования.