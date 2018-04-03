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Учреждена новая юридическая научная специальность
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Учреждена новая юридическая научная специальность 

Legal.Report 1 час назад
Минобрнауки России своим приказом расширило перечень юридических специальностей, по которым присуждаются ученые степени (ранее Legal.Report писал об этом здесь).
Документом, который был зарегистрирован Минюстом 2 апреля, в номенклатуру научных специальностей включается «Конкурентное право». Его добавляют в наименование научной специальности 12.00.07, которое ранее звучало как «Корпоративное право, энергетическое право».
Как отмечал президиум Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки, фактические отношения, составляющие предмет конкурентного права, в настоящее время нельзя в полной мере отнести к предметам гражданского права, предпринимательского права или административного права. Поэтому исследования в этой сфере до сих пор велись разрозненно — по специальностям «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве», «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право», «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», «Административное право; административный процесс». Такой подход отражался на качестве научных исследований и на подготовке диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора наук.
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