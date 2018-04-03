«ВСМПО-Ависма» помогает пробиться будущим инженерам

Юные жители Верхней Салды стали призерами и победителями XXI научно-практической конференции «Молодежь и наука». Церемония награждения прошла в местном филиале Уральского федерального университета.

Из 87 исследовательских работ 33 были представлены в шести корпоративных секциях, утвержденных гендиректором "ВСМПО-Ависмы" Михаилом Воеводиным : физика, химия, математика, информационные технологии, «Наука и производство» и «Время. События. Люди», сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

Среди математиков призом был отмечен проект ученицы школы №1 Валерии Волковой «Банковский процент в экзаменационных задачах и в жизни». А победная «Теория Вариньона» Сергея Андрейчикова рекомендована для участия в областной конференции.

В секции по физике пальму первенства занял ученик школы №2 Марк Климов, представивший работу «Физика закона Бернулли». Его соперники размышляли над тем, как с помощью интернет-технологий упростить подготовку к ЕГЭ или сделать реальностью полеты на ионной тяге.

Девятиклассник из школы №2 Роман Сазанов получил приз в секции «Информационные технологии» за проект «Изучение методологии принципов штрихкодирования».

Лидерами направления «Наука и производство. Техническое творчество» стали студентка авиаметаллургического техникума Алена Тютикова, представившая «Сравнительный анализ стальной и титановой тарельчатой пружины», и ученик школы №14 Владимир Медведев с докладом «Проектирование и изготовление токарного станка». Серебра удостоилась и вторая работа юноши в этой секции — «Система умного дома „Радиус комфорта“.

В разделе „Время. События. Люди“ первое место заняла представительница школы №1 Дарья Шалаева с рассказом об участии своей семьи в развитии металлургической промышленности Урала с XIX века и до наших дней.

Приз за проведение опытов с бытовой химией тоже отправился в школу №1 — его заслужила Мария Решетникова. Отдельную номинацию получил восьмиклассник из „первой“ Андрей Мельков, изучавший уровень пожароопасности детских игрушек.

Все исследования школьники и студенты проводили вместе с сотрудниками корпорации „ВСМПО-Ависма“, в частности, они обеспечили доступ к необходимому оборудованию. Большую поддержку юным ученым оказывали родители и педагоги.

»На этой конференции я уже третий год выступаю как член жюри в секциях «Физика» и «Химия». И очень приятно было, когда один из учеников привел с собой отца, который помогал ему готовить проект и поддержал на конференции", — отметил ведущий инженер-электрик цеха № 24 ВСМПО Сергей Мезенин

Все участники корпоративных секций НПК получили дипломы и сувениры от «ВСМПО-Ависмы».