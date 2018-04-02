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Весенний кадетский бал пройдет в школе №1759
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Весенний кадетский бал пройдет в школе №1759 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
День открытых дверей проведут 7 апреля в школе №1759. В рамках мероприятия состоится Весенний кадетский бал.
— Особенностью танцевального вечера станет то, что друг с другом танцевать будут первоклассники и ученики более старших классов. Наши ребята с 1 сентября усердно занимались и уже умеют исполнять фигурный вальс, полонез, — поделилась педагог-организатор Таганского кадетского корпуса Елизавета Степанова.
Во время бала на танцевальную площадку выйдут не только школьники. Такая возможность будет предоставлена и гостям. Кроме того, кадеты покажут шоу барабанщиков.
В рамках Дня открытых дверей все желающие смогут пообщаться с педагогами. Гостей ждут в 11:00. Бал откроется спустя час, в 12:00.
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