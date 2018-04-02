Весенний кадетский бал пройдет в школе №1759

День открытых дверей проведут 7 апреля в школе №1759. В рамках мероприятия состоится Весенний кадетский бал.

— Особенностью танцевального вечера станет то, что друг с другом танцевать будут первоклассники и ученики более старших классов. Наши ребята с 1 сентября усердно занимались и уже умеют исполнять фигурный вальс, полонез, — поделилась педагог-организатор Таганского кадетского корпуса Елизавета Степанова

Во время бала на танцевальную площадку выйдут не только школьники. Такая возможность будет предоставлена и гостям. Кроме того, кадеты покажут шоу барабанщиков.

В рамках Дня открытых дверей все желающие смогут пообщаться с педагогами. Гостей ждут в 11:00. Бал откроется спустя час, в 12:00.