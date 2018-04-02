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В Михайловской военной артиллерийской академии прошла научная конференция, посвященная роли литературного наследия Льва Толстого в обучении русскому языку иностранцев
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В Михайловской военной артиллерийской академии прошла научная конференция, посвященная роли литературного наследия Льва Толстого в обучении русскому языку иностранцев 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На форуме были обсуждены методические аспекты использования текстов Л. Н. Толстого в зарубежной аудитории при изучении русского языка как иностранного, перспективы развития системы преподавания русского языка для студентов и слушателей из других стран.
В работе IV межвузовской научной конференции «Язык, культура, образование эпохи классика мировой литературы. К 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого», проходившей в Михайловской военной артиллерийской академии, приняли участие представители высших военных образовательных организаций и гражданских вузов, связанных с обучением иностранных военнослужащих и студентов русскому языку.
На форуме были обсуждены методические аспекты использования текстов Л. Н. Толстого в зарубежной аудитории при изучении русского языка как иностранного, перспективы развития системы преподавания русского языка для студентов и слушателей из других стран, проанализированы результаты исторических, социально-гуманитарных исследований языка и культуры, актуальных в сфере высшего образования.
Участники конференции приняли участие в работе секций: «Актуальные проблемы использования произведений Л. Н. Толстого для изучения русского языка и русской культуры», «Значение наследия Л. Н. Толстого в современном культурном пространстве», «Русский язык и русская культура в условиях диалога культур».
По результатам форума будет выпущен сборник статей.
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