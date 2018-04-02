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Современную детскую и подростковую литературу обсудят в библиотеке имени Дельвига
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Современную детскую и подростковую литературу обсудят в библиотеке имени Дельвига 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Вопрос о включении современных произведений для детей в школьную программу по литературе обсудят в библиотеке №20 имени Антона Дельвига. Мероприятие организуют 3 апреля.
— Это актуальный вопрос, потому что упор в образовательной программе по литературе делают на классике. Мы ведь живем в другое время. Почему-то достойные произведения современников, которые обсуждают проблемы, близкие нашим подросткам, в программу не включены. Ведь однажды и эти писатели станут классиками, — разъяснила ведущий менеджер по культурно-массовому досугу библиотеки Ирина Шипилова.
Она дополнила, что в обсуждении свои точки зрения на проблему представят эксперты: профессор кафедры русской и зарубежной литературы и методики Института гуманитарных наук и управления Московского государственного педагогического университета Елена Романичева, писатели Нина Дашевская и Лариса Романовская. Кроме того, участие в круглом столе примут преподаватели столичных школ, сотрудники библиотек и студенты филологических направлений.
Мероприятие начнется в 16:00 по адресу: Аптекарский переулок, дом 8/2. К рассмотрению вопроса смогут присоединиться все желающие.
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