Современную детскую и подростковую литературу обсудят в библиотеке имени Дельвига

Вопрос о включении современных произведений для детей в школьную программу по литературе обсудят в библиотеке №20 имени Антона Дельвига . Мероприятие организуют 3 апреля.

— Это актуальный вопрос, потому что упор в образовательной программе по литературе делают на классике. Мы ведь живем в другое время. Почему-то достойные произведения современников, которые обсуждают проблемы, близкие нашим подросткам, в программу не включены. Ведь однажды и эти писатели станут классиками, — разъяснила ведущий менеджер по культурно-массовому досугу библиотеки Ирина Шипилова

Она дополнила, что в обсуждении свои точки зрения на проблему представят эксперты: профессор кафедры русской и зарубежной литературы и методики Института гуманитарных наук и управления Московского государственного педагогического университета Елена Романичева, писатели Нина Дашевская Лариса Романовская . Кроме того, участие в круглом столе примут преподаватели столичных школ, сотрудники библиотек и студенты филологических направлений.

Мероприятие начнется в 16:00 по адресу: Аптекарский переулок, дом 8/2. К рассмотрению вопроса смогут присоединиться все желающие.