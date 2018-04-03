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В Ярославле прошел региональный этап олимпиады школьников ПАО «Россети»
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В Ярославле прошел региональный этап олимпиады школьников ПАО «Россети» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
44 учащихся 9 и 10 классов из Ярославля и муниципальных районов области продемонстрировали свои знания по математике, физике и информатики в рамках программ среднего общего образования. Организаторами регионального этапа выступили ярославский филиал ПАО «МРСК Центра» и Департамент образования Ярославской области.
Значительную помощь в проведении олимпиады оказал ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, предоставивший площадку для проведения этапа. Председатель регионального жюри начальник управления по работе с персоналом филиала ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» Людмила Рождественская отметила, что мероприятие вызвало достаточно высокий интерес у ребят, решивших принять участие в олимпиаде. Школьники, показавшие наилучшие результаты, 21 апреля на втором этапе в Москве попробуют применить свои знания уже для решения прикладных задач в области электроэнергетики.
Всероссийская олимпиада проводится компанией «Россети» с целью выявления одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению школьников старших классов, планирующих свою профессиональную деятельность связать с энергетической отраслью. А также для вовлечения их в разработку передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса Российской Федерации.
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