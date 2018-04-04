Выставка объединила учителей и архитекторов

4 апреля в «Доме на Брестской» открылась выставка «ОБРАЗование Москвы», где были представлены новые архитектурные концепции детских садов и школ.

30 организаций, среди которых — архитектурные бюро, мастерские, проектные институты, строительные и девелоперские компании столицы, представили 83 проекта.

— Основной наш партнер — казенное предприятие «Управление гражданского строительства» — является генеральным подрядчиком всех бюджетных строек, связанных со здравоохранением, образованием, культурой, — рассказал директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов

По его словам, основная же задача выставки заключается в том, чтобы представители градостроительной отрасли и образования работали в тандеме. Ведь, по мнению специалистов, архитектурная концепция школ может либо улучшить образовательный процесс, либо его ухудшить.

Так, например, на успеваемость школьников может влиять даже размер окон или же цвет стен. Кроме того, особое внимание должно уделяться не только тому, что находится внутри здания, но и прилегающей к нему территории.

— Особенность этой выставки заключается в том, что представлены уже реализованные проекты. Например, школа на Ходынском Поле, открывшаяся 1 сентября прошлого года. Она может служить архитектурным образцом для реализации других проектов, — рассказала депутат Мосгордумы , директор гимназии № 1409 Ирина Ильичева

Свое видение архитектурной концепции представила на выставке группа компаний «Моспроект-3». Их школа — трансформер, она откроется в столичном районе Куркино . По задумке авторов, есть возможность менять ее функциональное назначение в самые короткие сроки и при незначительных затратах. Например, организовать детский сад на 300 мест, блок начальных классов на 300 мест, комбинированный блок начальных классов на 200 мест.

— Эта идея появилась года три-четыре назад, сейчас она уже нашла свое применение, — сообщил архитектор Михаил Моисеев . — За короткий срок объект может сменить свое назначение: садик стать школой, а школа детским садом.

В то же время концепция позволяет скомбинировать все таким образом, чтобы все составные части находились в одном здании.

Во время работы выставки пройдут дискуссии, где будут обсуждаться новые архитектурные концепции образовательных зданий и прилегающих территорий.

В последний день выставки, которая будет работать до 10 апреля, откроется ярмарка вакансий сотрудников сферы образования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Баяхчян, председатель правления НКО «Фонд поддержки и развития образования, творчества и культуры»:

— Организация пространства зданий — это средство организации образовательной среды, формирующей мировоззрение, здоровье детей, психологическую составляющую. А молодежи, наверное, интересно, что произойдет через 10 лет, какие концепции войдут в нашу жизнь.