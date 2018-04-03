«Учителем года — 2018» в Нижнем Новгороде стал преподаватель физкультуры

Б. И. Рябцева Сормовского района Сергей Лебедев . Финал и церемония награждения состоялась накануне в Центре развития творчества детей и юношества «Созвездие» Приокского района, сообщает пресс-служба городской думы.

Сергей Лебедев теперь представит Нижний Новгород на региональном этапе конкурса «Учитель года России».

Как признался председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин , который принял участие в награждении финалистов, он желал победы учителю английского языка гимназии № 50 (находится на его избирательном округе №14 в Канавинском районе) Наталье Иргалиевой.

«Мы заранее подготовили для нее подарок, и он в любом случае будет вручен нашему учителю», — отметил он.

«Депутаты гордятся успехами своих учителей, дарят подарки, оказывают внимание, а это самое главное для учителя: получить признание и увидеть поддержку в глазах коллег, — считает директор департамента образования Ирина Тарасова . — Мы всегда искренне благодарим депутатов городской Думы за участие и в этом, и в других мероприятиях, которые проводятся в нашем городе».

«Профессиональные конкурсы учителей нужно проводить в открытых аудиториях, приглашать как можно больше учеников, приглашать родителей, чтобы они видели этих замечательных педагогов, — предложил Дмитрий Барыкин. — Мне кажется, в этом задача и цель этого конкурса: продемонстрировать уровень профессионализма учителей Нижнего Новгорода».