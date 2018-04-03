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«Учителем года — 2018» в Нижнем Новгороде стал преподаватель физкультуры
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«Учителем года — 2018» в Нижнем Новгороде стал преподаватель физкультуры 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Б. И. Рябцева Сормовского района Сергей Лебедев. Финал и церемония награждения состоялась накануне в Центре развития творчества детей и юношества «Созвездие» Приокского района, сообщает пресс-служба городской думы.
Сергей Лебедев теперь представит Нижний Новгород на региональном этапе конкурса «Учитель года России».
Как признался председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин, который принял участие в награждении финалистов, он желал победы учителю английского языка гимназии № 50 (находится на его избирательном округе №14 в Канавинском районе) Наталье Иргалиевой.
«Мы заранее подготовили для нее подарок, и он в любом случае будет вручен нашему учителю», — отметил он.
«Депутаты гордятся успехами своих учителей, дарят подарки, оказывают внимание, а это самое главное для учителя: получить признание и увидеть поддержку в глазах коллег, — считает директор департамента образования Ирина Тарасова. — Мы всегда искренне благодарим депутатов городской Думы за участие и в этом, и в других мероприятиях, которые проводятся в нашем городе».
«Профессиональные конкурсы учителей нужно проводить в открытых аудиториях, приглашать как можно больше учеников, приглашать родителей, чтобы они видели этих замечательных педагогов, — предложил Дмитрий Барыкин. — Мне кажется, в этом задача и цель этого конкурса: продемонстрировать уровень профессионализма учителей Нижнего Новгорода».
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 Ещё 5 источников 
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