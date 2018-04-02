«Это как себя высечь». Скандал с диссертацией ректора КГУ переходит в ВАК

Андрей Заякин , сооснователь Диссернета, сообщил в «Новой газете» что «после вывешивания летом прошлого года экспертизы диссертации Константина Прокофьева , в РГБ внезапно появилась его книга, датированная 2010 годом, практически полностью тождественная диссертации, защищенной четырьмя годами позже».

На комиссии РУДН , как следует из видеозаписи, размещенной в Рунете, Заякин пытался выяснить у Прокофьева, каким образом он в своей книге, якобы изданной в 2010 году, сообщал о том, что уже произошло упрощение образования политических партий. «Но упрощение состоялось только в 2012 году… А в книге от 2010 года говорится о том, что „благодаря состоявшемуся упрощению законодательства в России „сейчас“ 53 политических партии“, — пишет Заякин.

На вопрос о предсказании числа партий Прокофьев отвечать не стал. На комиссии ни один из аргументов, подтверждающих отсутствие в 2010 году книги, не обсуждался. „Вот так запросто получается у г-на Прокофьева предсказывать будущее“, — отмечает Андрей Заякин.

Курганской области официальные органы не видят повода для каких-то выводов из этой истории.

Сегодня, 2 апреля, председатель совета ректоров области, ректор КГСХА Владимир Левитский отметил, что „это все искусственно создаваемая ситуация. Человек образованный, защитился и сейчас подтвердил в очередной раз свою состоятельность. Совет ректоров вообще такие вещи не рассматривает, мы общественная организация. Это должен рассматривать ВАК“.

В департаменте образования и науки сообщили, что „этот вопрос не в нашей компетенции, мы работаем с федеральными вузами по соглашениям на территории. И все“.

И. о. ректора КГУ Константин Прокофьев сегодня отказался от комментария для ФедералПресс », передав это решение через пресс-секретаря.

Видео с комиссии РУДН посмотрели 2,5 тысячи читателей. «Смешно ждать от совета, когда-то признавшего диссертацию вкладом в науку, опровержения этого факта. Это как себя высечь. Формально совет не рассматривает вопрос о фактической дате выпуска монографии. Вот если бы было судебное решение на этот счет, но кому это надо. Я думаю, что он скоро сам уйдет — вот только подыщут подходящий ВУЗ. А там и выборы проведут. И кого это не устроит?» — пишет в Фейсбуке известный ученый-социолог Николай Горин.