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Стали известны имена лауреатов конкурса «Педагог года Подмосковья‑2018»
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Стали известны имена лауреатов конкурса «Педагог года Подмосковья‑2018» 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
Заключительное испытание второго тура конкурса «Педагог года Подмосковья -2018» в номинации «Учитель года Подмосковья» завершилось, по его итогам стали известны пять лауреатов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
«После подведения итогов второго тура названы имена лауреатов конкурса. Для них конкурс продолжится в следующем туре — круглом столе образовательных политиков с участием министра образования Московской области Марины Захаровой», — говорится в сообщении.
Лауреатами областного конкурса «Педагог года Подмосковья-2018» в номинации «Учитель года Подмосковья» стали: учитель начальных классов Мещерской школы Иван Букин, городской округ Чехов; учитель русского языка и литературы Цыбинской школы Воскресенского района Татьяна Горнякова; учитель химии королевской гимназии №5 Елена Дахно; учитель географии гимназии имени Подольских курсантов Павел Красновид; учитель физической культуры Сосново-Борской школы Коломны Денис Щеглов.
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