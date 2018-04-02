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Школьники бились на «языках»
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Школьники бились на «языках» 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса vlsu.ru  В головном ВУЗе региона прошла ежегодная областная олимпиада по иностранным языкам с примечательным названием «Eurolingua».
Масштабные языковые состязания проводятся уже в 8 раз в рамках Дней иностранных языков ВлГУ. В этом году между собой соревновались более 20-ти учащихся школ, лицеев, колледжей Владимира, Лакинска и Суздаля. Борьба развернулся в английском и немецком языках.
Олимпиада состояла из двух туров. На первом этапе учащиеся прошли лексико-грамматический тест и прослушали аудирование. Здесь же некоторых отсеяли, так как по условиям Олимпиады в следующий тур проходили те, кто набрал 50 и более баллов.
Во втором этапе школьникам предстояло непростое состязание в устной речи на иностранном языке — «монологическое высказывание по заданной проблемной ситуации».
Комиссия, состоящая из преподавателей кафедры иностранных языков, оценивала качество и скорость прохождения заданий. Эксперты обращали внимание на содержание высказываний, грамматику, лексику и произношение. Также оценивали беглость речи и умение выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы жюри.
Победителями олимпиады стали:
1 место (93 балла)
Дарья Калиш, СОШ № 42, г. Владимир (Преподаватель: Светлана Галустьян);
Полина Недумова Дмитриевна, СОШ № 2, г. Суздаль (Преподаватель: Васильева Наталья Юрьевна).
2 место (91 балл)
Карина Григорян, СОШ № 42, г. Владимир (Преподаватель: Светлана Галустьян);
Нармин Мамедова, СОШ № 21, г. Владимир (Преподаватель: Людмила Чернова).
3 место (89 баллов)
Дарина Кондратьев, Гимназия № 3, г. Владимир (Преподаватель: Наталья Боряк);
Данила Симоненков, Промышленно-коммерческий лицей, г. Владимир (Преподаватель: Елена Сухарева).
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