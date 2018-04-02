Школьники бились на «языках»

Фото с ресурса vlsu.ru В головном ВУЗе региона прошла ежегодная областная олимпиада по иностранным языкам с примечательным названием «Eurolingua».

Масштабные языковые состязания проводятся уже в 8 раз в рамках Дней иностранных языков ВлГУ. В этом году между собой соревновались более 20-ти учащихся школ, лицеев, колледжей Владимира, Лакинска Суздаля . Борьба развернулся в английском и немецком языках.

Олимпиада состояла из двух туров. На первом этапе учащиеся прошли лексико-грамматический тест и прослушали аудирование. Здесь же некоторых отсеяли, так как по условиям Олимпиады в следующий тур проходили те, кто набрал 50 и более баллов.

Во втором этапе школьникам предстояло непростое состязание в устной речи на иностранном языке — «монологическое высказывание по заданной проблемной ситуации».

Комиссия, состоящая из преподавателей кафедры иностранных языков, оценивала качество и скорость прохождения заданий. Эксперты обращали внимание на содержание высказываний, грамматику, лексику и произношение. Также оценивали беглость речи и умение выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы жюри.

Победителями олимпиады стали:

1 место (93 балла)

2 место (91 балл)

3 место (89 баллов)

Дарина Кондратьев, Гимназия № 3, г. Владимир (Преподаватель: Наталья Боряк);