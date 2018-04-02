Школьники из Хорошевки пообщались с ветеранами ВОВ

В школе № 1409 учащиеся 2 «Б», 5 «А», и 6 «ib» классов встречали почетных гостей — ветерана, участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Москвы — легендарного Ивана Слухая и жительницу блокадного Ленинграда , связистку Тамару Грачеву.

— Наши многоуважаемые гости провели урок мужества и рассказали детям о героическом прошлом великого народа-победителя, ежедневных подвигах, которые совершали дети — одногодки нынешних школьников в блокаде и молодые солдаты на фронте. Общение с личностями, спасавшими мир от фашизма… бесценно! — отметил представитель администрации школы.

В свою очередь руководство школы выразило благодарность родителям и Наталье Х. за организацию этой уникальной встречи. (то)