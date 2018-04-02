Более двух с половиной тысяч столичных выпускников досрочно сдали экзамен по математике

Фото: архив Столичные школьники досрочно сдали единый государственный экзамен по математике базового и профильного уровней. Об этом 30 марта сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы Андрей Постульгин. — В ЕГЭ по математике приняли участие 2763 человека, из них 1484 участника сдавали экзамен базового уровня и 1279 — профильного, — сообщил руководитель Регионального центра обработки информации города Москвы В рамках тестирования ребята выполнили около 20 заданий. Результаты экзамена школьники должны получить до 11 апреля.