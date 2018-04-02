Филиал «Кировэнерго» провел в Кировской области первый тур Всероссийской олимпиады школьников «Россети»

Ее цель — выявление талантливых школьников, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению и планирующих в будущем связать свою профессиональную деятельность с электроэнергетикой.

Олимпиада ПАО «Pоссети» проводилась в нашей стране впервые. Участие в ней приняли ученики 9 и 10 классов общеобразовательных школ. Старшеклассники выполняли задание по программе среднего общего образования по предметам «физика», «математика», «информатика».

В Кировской области для участия в Олимпиаде «Россети» зарегистрировались 82 школьника. Базой для проведения мероприятия стал КОГОАУ «Кировский физико-математический лицей».

Победители и призеры первого этапа Олимпиады определятся на основании рейтинга участников, который будет сформирован по сумме баллов, полученных каждым учеником по трем заявленным предметам.

Второй этап Олимпиады пройдет в Нижнем Новгороде 21 апреля. Участникам предстоит выполнить задания на проверку творческих способностей и продемонстрировать умение применять имеющиеся знания по физике, математике и информатике в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.

Церемония награждения победителей и призеров всероссийской олимпиады «Россети» состоится в Москве

Фото — пресс-служба филиала «Кировэнерго»