Филиал «Кировэнерго» провел в Кировской области первый тур Всероссийской олимпиады школьников «Россети» 

31 марта и 1 апреля 2018 года в Кировской области состоялся первый тур Всероссийской Олимпиады школьников ПАО «Pоссети».
Ее цель — выявление талантливых школьников, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению и планирующих в будущем связать свою профессиональную деятельность с электроэнергетикой.
Олимпиада ПАО «Pоссети» проводилась в нашей стране впервые. Участие в ней приняли ученики 9 и 10 классов общеобразовательных школ. Старшеклассники выполняли задание по программе среднего общего образования по предметам «физика», «математика», «информатика».
В Кировской области для участия в Олимпиаде «Россети» зарегистрировались 82 школьника. Базой для проведения мероприятия стал КОГОАУ «Кировский физико-математический лицей».
Определять победителей поручено региональному жюри Олимпиады. В его состав, помимо представителей филиала «Кировэнерго», вошли заведующий кафедрой инженерной физики ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» Алексей Хлебов, директор КОГОАУ «Кировский физико-математический лицей» Михаил Исупов, а также педагоги «Кировского физико-математического лицея» — учитель физики Наталья Воробьёва и учитель математики Артем Миклин.
Победители и призеры первого этапа Олимпиады определятся на основании рейтинга участников, который будет сформирован по сумме баллов, полученных каждым учеником по трем заявленным предметам.
Второй этап Олимпиады пройдет в Нижнем Новгороде 21 апреля. Участникам предстоит выполнить задания на проверку творческих способностей и продемонстрировать умение применять имеющиеся знания по физике, математике и информатике в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.
Церемония награждения победителей и призеров всероссийской олимпиады «Россети» состоится в Москве.
Фото — пресс-служба филиала «Кировэнерго»