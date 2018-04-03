Разработаны меры для обеспечения безопасности детей в школах 

— Школа первой сталкивается с вызовами новых угроз, — считает детский омбудсмен. — И предложенные нами меры должны помочь образовательным учреждениям дать им достойный отпор.
Начать Анна Кузнецова предлагает с пересмотра роли классного руководителя, который сейчас вынужден тратить много времени на составление всевозможных отчетов, а собственно на детей времени не остается.
— Для классных руководителей необходимо разработать новые методические рекомендации (последний раз этот документ обновлялся 10 лет назад). Чтобы учитель четко знал, как действовать в той или иной ситуации, а не руководствовался бы интуицией, — объясняет она и добавляет, что такая работа педагога должна достойно оплачиваться.
Анна Кузнецова предлагает активнее развивать институт наставников и ввести в школах так называемый «внутришкольный учет». Также она настаивает на создании уполномоченного органа, который занимался бы мониторингом в социальных сетях.
Особое внимание, по словам уполномоченного, необходимо уделить профилактической работе с несовершеннолетними. Сейчас этим занимаются сразу несколько ведомств: учителя и психологи в школах, комиссия по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства…
— А на деле «дитя без глазу», потому что занимаются слишком многие, и никто не несет личной ответственности, — подчеркивает Анна Кузнецова. — Формальное исполнение своих обязанностей — вот в чем самая большая опасность.
Представитель Генпрокуратуры РФ Марина Зайцева рассказала о масштабной проверке образовательных учреждений, которая показала, что самое распространенное нарушение — это неисполнение ФЗ N 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» — невнимание к профилактике детских и подростковых преступлений. На втором месте нарушения, связанные с обеспечением противопожарной и противотеррористической безопасности детей. Всего же было выявлено более 40 тысяч нарушений.
Школы замалчивают проступки учащихся, а спохватываются, лишь когда совершено преступление
— Руководство образовательных учреждений замалчивает проступки учащихся, никто не пытается разобраться в причинах, не знают, как остановить физическое или моральное насилие, и спохватываются, лишь когда ситуация заходит в тупик и совершено преступление, — объясняет она.
Исправить ситуацию могли бы педагоги-психологи, но в школах, особенно в небольших населенных пунктах, их катастрофически не хватает, потому что работать за 6000 рублей в месяц мало кто соглашается.
— Часто устранить нарушение администрация школы не может, ссылаясь на нехватку финансирования, — продолжает Марина Зайцева. — И прокуратура обращается в суд. После суда средства у органов местной исполнительной власти часто находятся.
По словам начальника ГУОООП МВД РФ Юрия Валяева, ежедневно в отношении детей совершается около 40 преступлений. Каждый день почти 120 подростков самовольно уходят из дома или сбегают из образовательного учреждения. В прошлом году 700 из них совершили тяжелые преступления, а 140 погибли.
— Мы не получаем вовремя информацию о людях из группы риска, — говорит он. — И обращаемся к минздраву с просьбой предоставить информацию о детях и родителях, которые имеют алкогольную или наркотическую зависимость. Но пока наше взаимодействие малоэффективно.
Юрий Валяев предлагает вернуть в МВД должность школьного инспектора, который занимался бы конкретными школами и оперативно реагировал на тревожные сигналы.
Старший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров призвал коллег не превращать школу в режимный объект за высоким забором с видеокамерами и профессиональной охраной. По его словам, большую часть преступлений подростки совершают не в школе, а в 10 метрах от нее.
— У нас очень омолодилась преступность, дети до 14 лет совершают тяжелые преступления, — рассказывает он. — Может, лучше не тратить средства на рамки металлоискателей, а начать учить детей жить. Чтобы они решали свои вопросы без помощи оружия.
Директор департамента общего образования Минобрнауки России Андрей Петров рассказал, что во все школы отправлен новый документ, регламентирующий правила безопасности.