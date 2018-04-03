Разработаны меры для обеспечения безопасности детей в школах

— Школа первой сталкивается с вызовами новых угроз, — считает детский омбудсмен. — И предложенные нами меры должны помочь образовательным учреждениям дать им достойный отпор.

Начать Анна Кузнецова предлагает с пересмотра роли классного руководителя, который сейчас вынужден тратить много времени на составление всевозможных отчетов, а собственно на детей времени не остается.

— Для классных руководителей необходимо разработать новые методические рекомендации (последний раз этот документ обновлялся 10 лет назад). Чтобы учитель четко знал, как действовать в той или иной ситуации, а не руководствовался бы интуицией, — объясняет она и добавляет, что такая работа педагога должна достойно оплачиваться.

Анна Кузнецова предлагает активнее развивать институт наставников и ввести в школах так называемый «внутришкольный учет». Также она настаивает на создании уполномоченного органа, который занимался бы мониторингом в социальных сетях.

Особое внимание, по словам уполномоченного, необходимо уделить профилактической работе с несовершеннолетними. Сейчас этим занимаются сразу несколько ведомств: учителя и психологи в школах, комиссия по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства…

— А на деле «дитя без глазу», потому что занимаются слишком многие, и никто не несет личной ответственности, — подчеркивает Анна Кузнецова. — Формальное исполнение своих обязанностей — вот в чем самая большая опасность.

Представитель Генпрокуратуры РФ Марина Зайцева рассказала о масштабной проверке образовательных учреждений, которая показала, что самое распространенное нарушение — это неисполнение ФЗ N 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» — невнимание к профилактике детских и подростковых преступлений. На втором месте нарушения, связанные с обеспечением противопожарной и противотеррористической безопасности детей. Всего же было выявлено более 40 тысяч нарушений.

Школы замалчивают проступки учащихся, а спохватываются, лишь когда совершено преступление

— Руководство образовательных учреждений замалчивает проступки учащихся, никто не пытается разобраться в причинах, не знают, как остановить физическое или моральное насилие, и спохватываются, лишь когда ситуация заходит в тупик и совершено преступление, — объясняет она.

Исправить ситуацию могли бы педагоги-психологи, но в школах, особенно в небольших населенных пунктах, их катастрофически не хватает, потому что работать за 6000 рублей в месяц мало кто соглашается.

— Часто устранить нарушение администрация школы не может, ссылаясь на нехватку финансирования, — продолжает Марина Зайцева. — И прокуратура обращается в суд. После суда средства у органов местной исполнительной власти часто находятся.

По словам начальника ГУОООП МВД РФ Юрия Валяева, ежедневно в отношении детей совершается около 40 преступлений. Каждый день почти 120 подростков самовольно уходят из дома или сбегают из образовательного учреждения. В прошлом году 700 из них совершили тяжелые преступления, а 140 погибли.

— Мы не получаем вовремя информацию о людях из группы риска, — говорит он. — И обращаемся к минздраву с просьбой предоставить информацию о детях и родителях, которые имеют алкогольную или наркотическую зависимость. Но пока наше взаимодействие малоэффективно.

Юрий Валяев предлагает вернуть в МВД должность школьного инспектора, который занимался бы конкретными школами и оперативно реагировал на тревожные сигналы.

Старший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров призвал коллег не превращать школу в режимный объект за высоким забором с видеокамерами и профессиональной охраной. По его словам, большую часть преступлений подростки совершают не в школе, а в 10 метрах от нее.

— У нас очень омолодилась преступность, дети до 14 лет совершают тяжелые преступления, — рассказывает он. — Может, лучше не тратить средства на рамки металлоискателей, а начать учить детей жить. Чтобы они решали свои вопросы без помощи оружия.