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В Москаленском районе Омской области 2 года не могут отремонтировать школу
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В Москаленском районе Омской области 2 года не могут отремонтировать школу 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сегодня, 2 апреля, на аппаратном совещании в правительстве обсудили судьбу здания Алексеевской средней школы, которая находится в Москаленском районе Омской области. Руководство района уже второй год не может закончить ремонт учебного заведения. При этом в 2017 году на ремонт школы было выделено 12,5 млн рублей. Однако, органы местного самоуправления затянули с процедурой согласования и экспертизы документов. В итоге аукцион на выбор подрядчика на выполнение ремонта прошёл поздно и до конца года была выполнена лишь часть работ. Теперь же школа требует дополнительные субсидии в размере 3 млн рублей, аргументируя это тем, что в школе нужно укрепить фасады. Вот только все средства на ремонт сельских школ уже распределены на весь год. Средства Алексеевской школе можно выделить только за счёт уменьшения доли других районов
«Москаленский район в отличие от того же Любинского, Седельниковского районов, которые также получили средства и успели провести экспертизу, не справился с этой задачей из-за медлительности. Вся необходимая сумма была, но глава района не торопился. Если район и в этом году затянет, проблема ремонта Алексеевской школы перейдёт и на 2019 год», — сообщает министр образования Омской области Татьяна Дернова.
Отметим, что врио губернатора Омской области Александр Бурков поручил министру строительства и ЖКХ Владимиру Стрельцову выехать в Москаленский район и на месте оценить обстановку.
«Проконтролируйте, что они собираются делать дальше. Нужно понять, какие работы выполнены, какие предстоит сделать. Я хочу, чтобы специалисты определили первоочередные действия, а не фасадные работы. Выясните, почему, если были выделены деньги, проект не исполнен, а теперь нас вынуждают закрывать эту проблему за счёт других районов. Главы должны понимать: если деньги выделялись, это не значит, что они будут выделены повторно», — подчеркнул Александр Бурков.
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