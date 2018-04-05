За целевое обучение в вузе придётся потрудиться три года

Законопроект, определяющий новые правила целевого обучения в вузах, был принят Госдумой в первом чтении 29 марта. Документом, в частности, вводится норма, обязывающая студента-целевика после выпуска отработать не менее трёх лет на предприятии, определённом договором. Почему с принятием закона должен снизиться дефицит квалифицированных кадров в таких важнейших сферах, как здравоохранение, образование, ОПК, « Парламентской газете » рассказала член Комитета Госдумы по науке и образованию Алёна Аршинова

— Алёна Игоревна, как с принятием закона изменится механизм целевого приёма?

— Напомню, ещё более двух лет назад председатель Правительства Дмитрий Медведев раскритиковал действующий механизм целевого приёма, отметив, что он работает неэффективно и даёт значительное преимущество выпускникам школ при поступлении в вузы: конкурса среди целевиков фактически нет. Одновременно многие депутаты получают наказы от своих избирателей принять меры, которые помогут вернуть специалистов: врачей, фельдшеров, учителей-предметников — в районы и сёла. Проблема заключается именно в структурном дефиците кадров.

Реализация инициативы поможет его восполнить во многих отраслях, а также на тех территориях, где дефицит кадров не может быть решён рынком самостоятельно. Важно, что в законопроекте речь идёт о целевом обучении, а не целевом приёме. Целевой приём, который есть сейчас, зачастую становится лазейкой для того, чтобы вне конкурса проходить на бюджетные места. И никто не несёт ответственность, будет выпускник работать по специальности или нет.

Важно, что в законопроекте речь идёт о целевом обучении, а не целевом приёме.

В число существенных условий договора о целевом обучении законопроектом включается обязательство гражданина по освоению образовательной программы. Это призвано обеспечить защиту интересов работодателя в случае отчисления студента из образовательной организации ранее завершения срока обучения. Если условия договора не исполняются, выпускник обязан будет возместить заказчику целевого обучения расходы, потраченные на его образование в полном объёме. На наш взгляд, законопроект получился достаточно проработанным и сбалансированным. И очень важно, чтобы на каждом этапе реализации этого закона соблюдался принцип прозрачности.

— Какие поправки планируется внести в документ ко второму чтению?

— Пока рано говорить о том, какие будут поправки. Пока непонятно, как будет формироваться база востребованных специальностей. Возможно, должна быть сформирована Единая федеральная электронная система, например, при Минкомсвязи или Рособрнадзоре . Об этих изменениях мы обязательно подумаем ко второму чтению.

— Может быть, необходима система профориентации или учебно-производственных комбинатов, которая существовала в советское время?

— Это совсем не поможет в данном случае. Ведь общего дефицита кадров нет. Есть структурный дефицит: специалисты выходят на рынок, но не могут устроиться на работу по профессии.

— Как, на ваш взгляд, принятие этого закона поможет решить кадровую проблему на селе?

— Вот на это и нужно сделать особый акцент. Потому что как раз, в первую очередь, закон поможет восполнить нехватку сельских учителей, врачей. Привлекать специалистов в сельскую местность также можно, к примеру, соцпакетом. На мой взгляд, должен быть федеральный стандарт льгот, который будет применяться как базовый во всех регионах. А каждый регион, если имеет больше возможностей, мог бы что-то дополнительно предложить.