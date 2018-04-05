За целевое обучение в вузе придётся потрудиться три года 

Законопроект, определяющий новые правила целевого обучения в вузах, был принят Госдумой в первом чтении 29 марта. Документом, в частности, вводится норма, обязывающая студента-целевика после выпуска отработать не менее трёх лет на предприятии, определённом договором. Почему с принятием закона должен снизиться дефицит квалифицированных кадров в таких важнейших сферах, как здравоохранение, образование, ОПК, «Парламентской газете» рассказала член Комитета Госдумы по науке и образованию Алёна Аршинова.
— Алёна Игоревна, как с принятием закона изменится механизм целевого приёма?
— Напомню, ещё более двух лет назад председатель Правительства Дмитрий Медведев раскритиковал действующий механизм целевого приёма, отметив, что он работает неэффективно и даёт значительное преимущество выпускникам школ при поступлении в вузы: конкурса среди целевиков фактически нет. Одновременно многие депутаты получают наказы от своих избирателей принять меры, которые помогут вернуть специалистов: врачей, фельдшеров, учителей-предметников — в районы и сёла. Проблема заключается именно в структурном дефиците кадров.
Реализация инициативы поможет его восполнить во многих отраслях, а также на тех территориях, где дефицит кадров не может быть решён рынком самостоятельно. Важно, что в законопроекте речь идёт о целевом обучении, а не целевом приёме. Целевой приём, который есть сейчас, зачастую становится лазейкой для того, чтобы вне конкурса проходить на бюджетные места. И никто не несёт ответственность, будет выпускник работать по специальности или нет.
Важно, что в законопроекте речь идёт о целевом обучении, а не целевом приёме.
В число существенных условий договора о целевом обучении законопроектом включается обязательство гражданина по освоению образовательной программы. Это призвано обеспечить защиту интересов работодателя в случае отчисления студента из образовательной организации ранее завершения срока обучения. Если условия договора не исполняются, выпускник обязан будет возместить заказчику целевого обучения расходы, потраченные на его образование в полном объёме. На наш взгляд, законопроект получился достаточно проработанным и сбалансированным. И очень важно, чтобы на каждом этапе реализации этого закона соблюдался принцип прозрачности.
— Какие поправки планируется внести в документ ко второму чтению?
— Пока рано говорить о том, какие будут поправки. Пока непонятно, как будет формироваться база востребованных специальностей. Возможно, должна быть сформирована Единая федеральная электронная система, например, при Минкомсвязи или Рособрнадзоре. Об этих изменениях мы обязательно подумаем ко второму чтению.
— Может быть, необходима система профориентации или учебно-производственных комбинатов, которая существовала в советское время?
— Это совсем не поможет в данном случае. Ведь общего дефицита кадров нет. Есть структурный дефицит: специалисты выходят на рынок, но не могут устроиться на работу по профессии.
— Как, на ваш взгляд, принятие этого закона поможет решить кадровую проблему на селе?
— Вот на это и нужно сделать особый акцент. Потому что как раз, в первую очередь, закон поможет восполнить нехватку сельских учителей, врачей. Привлекать специалистов в сельскую местность также можно, к примеру, соцпакетом. На мой взгляд, должен быть федеральный стандарт льгот, который будет применяться как базовый во всех регионах. А каждый регион, если имеет больше возможностей, мог бы что-то дополнительно предложить.
К примеру, в Нижегородской области в рамках областной целевой программы «Меры социальной поддержки молодых специалистов» выдавали автомобиль. Безусловно, в этот социальный пакет также должно входить жильё, определённые льготы по оплате ЖКХ, компенсация расходов на дополнительное образование, отдых.