Студентка БГТУ им. В. Г. Шухова победила во всероссийском конкурсе плаката

Всероссийсий конкурс социальной антикоррупционной рекламы был организован и проведён в Москве , в Московском архитектурном институте (МАРХИ). В список победителей конкурса вошла Елизавета Костина, студентка кафедры дизайна и архитектурной среды (зав. кафедрой А. Д. Попов ) Архитектурного института БГТУ им. В. Г. Шухова, занявшая 1 место.

Конкурс проводился согласно указу Президента РФ от 1 апреля 2016 года, а также в рамках противодействия коррупции в России и в мире в 2017-2018 годах. Конкурс вышел на новый уровень и собрал участников из крупнейших вузов России. В конкурсном отборе участвовало более 700 студенческих работ на антикоррупционную тематику.

Участие в мероприятии приняли студенты кафедры дизайна и архитектурной среды (зав. кафедрой А. Д. Попов) Архитектурного института БГТУ им. В. Г. Шухова. В основном, это студенты выпускного курса: Елизавета Костина, Валерия Ажищева, Елизавета Костина, Ангелина Лавриненко, Ирина Осадчая Галина Соловьева , Софья Зорькина, Дарья Пахомова и Алиса Алёшкина. Елизавета Костина заняла 1 место в столь престижном конкурсном испытании. Высоко была оценена конкурсная работа и Дарьи Пахомовой, ставшей призером данного конкурса.

Отметим, что в «Технологе» предварительно прошёл внутривузовский конкурс антикоррупционного плаката, где Дарья Пахомова, Валерия Ажищева и Алиса Алёшкина заняли первое, второе и третье места соответственно.

— Само участие в таком серьёзном конкурсном испытании показывает высокий уровень подготовки студентов университета. Участвуя в конкурсе, они смогли посмотреть на себя со стороны, сравнить свои возможности с представителями таких серьезных учебных заведений, как МАРХИ, Строгановская академия искусств, Санкт-Петербургская Мухинская академия и другие вузы, среди которых наш технологический университет представил себя на самом достойном уровне, — прокомментировал доцент кафедры дизайна и архитектурной среды Архитектурного института Александр Попов.