«Тотальный диктант» объединит 76 стран и тысячу городов

Акция "Тотальный диктант" пройдет в субботу и в этом году объединит более тысячи городов в 76 странах мира. Главной площадкой диктанта станет Владивосток , текст здесь будет читать его автор Гузель Яхина , а все желающие написать под ее диктовку смогут сделать это в реальном времени: из главной аудитории акции планируется прямая трансляция на весь мир. К акции присоединятся космонавты, пассажиры самолетов, альпинисты и футбольные болельщики.

Текст международной акции грамотности этого года войдет в новый роман Гузель Яхиной "Дети мои" и будет посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге. Главной площадкой "Тотального диктанта-2018" станет атриум корпуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.

Новые высоты

Российский космонавт Олег Артемьев в этом году второй раз присоединится к Тотальному диктанту и напишет текст на орбите.

"Русский язык для космонавта важен ничуть не меньше, чем физика или астрономия. И космонавт точно не может быть безграмотным, поэтому желаю 14 апреля удачи всем, а особенно тем, кто мечтает стать космонавтом", — цитирует пресс-служба проекта слова Артемьева.

На высоте диктант смогут написать и пассажиры трёх бортов авиакомпании S7 Airlines . Первый рейс эстафеты вылетит из Владивостока в Новосибирск, на родину акции. Диктовать часть текста "Утро" в воздухе будет руководитель Тотального диктанта Ольга Ребковец. На рейсе из Новосибирска в Москву ведущая телеканала ГТРК "Новосибирск" Евгения Дергачёва продиктует вторую часть — "День". В Москве эстафету подхватят пассажиры S7 Airlines, путешествующие в Рим . Читать заключительную часть — "Вечер" — станет телеведущая Первого канала Алла Михеева

Проверить свою грамотность смогут пассажиры поездов и встречающие, которые 14 апреля окажутся на железнодорожных вокзалах Москвы (Казанском, Курском, Рижском, Ярославском), Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Уфе, Франкфурте-на-Майне ( Жители Челябинска впервые смогут написать диктант на колесе обозрения. Во второй раз текст диктанта будет написан в троллейбусе между Алуштой Симферополем на высоте 752 метра. В Альметьевске Германия ), Веве Швейцария ) и других городах будут организованы площадки, где детей займут аниматоры и воспитатели, пока родители будут писать диктант.

По словам руководителя Тотального диктанта Ольги Ребковец, в этом году к акции всего присоединились 76 стран и 1 021 город. "Новые высоты для Тотального диктанта не помеха, как в прямом, так и в переносном смысле. Например, впервые в этом году диктант будет писать группа альпинистов в горах Домбая. Также впервые диктант пройдет в Катаре, Коста-Рике , Панаме, Венгрии Сирии ", — сказала Ребковец.

Новые чтецы

В отличие от предыдущих лет, когда популярные чтецы радовали участников акции только в Москве, в этом году звезды приедут в города, вошедшие в шорт-лист конкурса "Столица Тотального диктанта-2018".

В Волгоградском институте управления можно будет написать текст под диктовку Максима Опалева , олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы по гребле на каноэ. В Филадельфии диктовать будет ещё одна олимпийская чемпионка и известный тренер по фигурному катанию Наталья Линичук

В Москве участники акции смогут написать диктант под диктовку актера Сергея Безрукова. Он примет участие в качестве чтеца на площадке в гимназии имени Е. М. Примакова. В "Точке кипения" АСИ текст будет в четвёртый раз читать журналист, телеведущий, писатель Владимир Познер , а на площадке интерактивного музея "Россия — Моя история" текст будет читать лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев

Впервые в этом году к проекту присоединилась журналистка и телеведущая Софико Шеварднадзе . Она прочтет "Тотальный диктант" в лектории "Прямая речь".

Кроме того, принять участие в акции "Тотальный диктант" москвичи смогут в различных вузах, музеях, библиотеках, школах, колледжах и культурных центрах. В прошлом году всего в акции приняло порядка 14,3 тысячи москвичей.

Дельфины и TruD

Впервые во Владивостоке диктант напишут в президентском Нахимовском училище и в Приморском океанариуме, где параллельно начнется шоу дельфинов.

"Дельфины тоже попробуют что-нибудь написать под диктовку. Текст им точно продиктуют", — рассказал журналистам дальневосточный координатор акции Вячеслав Беляков.

Второй год подряд акция пройдет во всероссийском детском центре "Океан", и традиционно — на фрегате "Паллада".

Пхеньяне и Вонсане. Кроме того, во Владивостоке дипломатические сотрудники впервые в истории акции смогут написать "Тотальный диктант" для иностранцев — TruD — на отдельной площадке. Организаторы ожидают участие около 500 иностранцев, среди них — сотрудники генконсульства КНР . Кроме того, в этом году к написанию "Тотального диктанта" и теста TruD привлекли города-партнеры в Японии , Китае, во Вьетнаме , в Малайзии , а также в КНДР

Текст прочтет Алиса

"В Новосибирском госуниверситете (НГУ), где традиционно текст диктанта читал его автор, в этом году будет другой диктовщик — голосовой помощник компании "Яндекс" "Алиса". Большая команда работает над тем, чтобы научить "Алису" читать максимально по-человечески. Она использует технологию синтеза и распознавания речи SpeechKit, благодаря чему может учиться интонациям", — рассказала Макарова.

В свою очередь председатель экспертного совета "Тотального диктанта" Наталья Кошкарева отметила, что помогать "Алисе" будут профессиональные филологи и поправят, если она вдруг запнется или поставит неправильное ударение.

Диктант можно будет написать в театре, кинотеатре, музее, мэрии Новосибирска, технопарке, биотехнопарке, отеле, баре и даже в воскресной школе. Центральной площадкой города решено сделать аэропорт "Толмачево". Возможно, она будет интересна не только тем, кто оказался в аэропорту, но и просто жителям Новосибирска и области. Именно здесь текст будет читать "звездный диктовщик" Андрей Бочаров.

Площадка будет расположена в зале ожидания, объединяющем терминал внутренних и международных авиалиний. Там могут комфортно разместиться 240-260 человек. Аэропорт решил сделать бесплатную парковку возле терминала для всех, кто приедет сюда специально, чтобы написать диктант. Всего в Новосибирске и пригороде будет открыто более 65 площадок, который, как ожидается, примут более 8 тысяч желающих проверить свою грамотность.

Перед футбольным матчем

В Санкт-Петербурге Тотальный диктант пройдет почти на 90 площадках, среди которых — вузы, библиотеки, школы, общественно-культурные центры, музеи. Впервые участников акции примет Санкт-Петербургский государственный университет — в лектории-амфитеатре Института истории; второй год в Таврическом дворце писать диктант будут сотрудники администрации Северной столицы. Впервые диктант пройдет в исторических интерьерах старейшего вокзала в России — Витебского. По прогнозам организаторов, в акции в этом году примут участие 10 тысяч петербуржцев, в прошлом году число участников составило 7,2 тысячи.

В год проведения чемпионата мира по футболу в России к Тотальному диктанту впервые присоединился домашний стадион футбольного клуба "Зенит" — "Санкт-Петербург", который станет самой большой площадкой проведения акции в Северной столице и проверит грамотность болельщиков перед матчем "Зенит" — "Анжи" 14 апреля.

Академик Солнцев в "Сириусе"

Образовательный центр "Сириус" станет единственной площадкой для проведения "Тотального диктанта" в Сочи . Площадка будет закрытой, в диктанте примут участие только воспитанники образовательного центра. Всего в апреле образовательный центр принимает около 774 школьника — участника направлений "Наука", "Искусство", "Спорт" и "Литературное творчество".

Текст для ребят прочтет Владимир Солнцев, академик Российской академии космонавтики, генеральный директор ПАО "РКК Энергия" , который также встретится с участниками апрельской образовательной программы центра в рамках празднования Дня космонавтики.

Диктант онлайн

Все части текста Тотального диктанта можно будет написать онлайн 14 апреля: организаторы будут вести трансляции с шести площадок диктанта из трёх часовых зон, а специальный алгоритм быстро проверит ошибки в тексте, сообщили организаторы.

Трансляции будут доступны посетителям сайта totaldict.ru 14 апреля в 8:00, 11:00 и 14:00 по московскому времени.

Первым станет эфир из Владивостока, который начнётся в 8:00 по московскому времени. Он будет идти с главной площадки проекта в Дальневосточном федеральном университете. В 11:00 по Москве эстафету трансляций подхватит Новосибирск. Сразу четыре диктовки можно будет посмотреть в 14:00 в эфирах из трёх городов: Таллина, Санкт-Петербурга и Москвы.