«Тотальный диктант» объединит 76 стран и тысячу городов 

Акция "Тотальный диктант" пройдет в субботу и в этом году объединит более тысячи городов в 76 странах мира. Главной площадкой диктанта станет Владивосток, текст здесь будет читать его автор Гузель Яхина, а все желающие написать под ее диктовку смогут сделать это в реальном времени: из главной аудитории акции планируется прямая трансляция на весь мир. К акции присоединятся космонавты, пассажиры самолетов, альпинисты и футбольные болельщики.
"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. Акция проходит на сотнях площадок в России и за рубежом.
Текст международной акции грамотности этого года войдет в новый роман Гузель Яхиной "Дети мои" и будет посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге. Главной площадкой "Тотального диктанта-2018" станет атриум корпуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.
Новые высоты
Российский космонавт Олег Артемьев в этом году второй раз присоединится к Тотальному диктанту и напишет текст на орбите.
"Русский язык для космонавта важен ничуть не меньше, чем физика или астрономия. И космонавт точно не может быть безграмотным, поэтому желаю 14 апреля удачи всем, а особенно тем, кто мечтает стать космонавтом", — цитирует пресс-служба проекта слова Артемьева.
На высоте диктант смогут написать и пассажиры трёх бортов авиакомпании S7 Airlines. Первый рейс эстафеты вылетит из Владивостока в Новосибирск, на родину акции. Диктовать часть текста "Утро" в воздухе будет руководитель Тотального диктанта Ольга Ребковец. На рейсе из Новосибирска в Москву ведущая телеканала ГТРК "Новосибирск" Евгения Дергачёва продиктует вторую часть — "День". В Москве эстафету подхватят пассажиры S7 Airlines, путешествующие в Рим. Читать заключительную часть — "Вечер" — станет телеведущая Первого канала Алла Михеева.
Проверить свою грамотность смогут пассажиры поездов и встречающие, которые 14 апреля окажутся на железнодорожных вокзалах Москвы (Казанском, Курском, Рижском, Ярославском), Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Жители Челябинска впервые смогут написать диктант на колесе обозрения. Во второй раз текст диктанта будет написан в троллейбусе между Алуштой и Симферополем на высоте 752 метра. В Альметьевске, Уфе, Франкфурте-на-Майне (Германия), Веве (Швейцария) и других городах будут организованы площадки, где детей займут аниматоры и воспитатели, пока родители будут писать диктант.
По словам руководителя Тотального диктанта Ольги Ребковец, в этом году к акции всего присоединились 76 стран и 1 021 город. "Новые высоты для Тотального диктанта не помеха, как в прямом, так и в переносном смысле. Например, впервые в этом году диктант будет писать группа альпинистов в горах Домбая. Также впервые диктант пройдет в Катаре, Коста-Рике, Панаме, Венгрии, Сирии", — сказала Ребковец.
Новые чтецы
В отличие от предыдущих лет, когда популярные чтецы радовали участников акции только в Москве, в этом году звезды приедут в города, вошедшие в шорт-лист конкурса "Столица Тотального диктанта-2018".
Например, в Таллине текст прочитают Дима Билан и Виктор Сухоруков, в Красноярске — Михаил Шац, в Красногорске — актёр Дмитрий Харатьян. В Страсбурге в библиотеке Национального университета текст прочитает хореограф Алла Духова. В Русском доме в Берлине участники встретятся с актёром Вениамином Смеховым. Ещё один немецкий город, Франкфурт-на-Майне, познакомит участников с писателем Андреем Усачёвым, автором Тотального диктанта-2016. В Манчестере диктовать будет племянник Бориса Пастернака Николас Пастернак-Слейтер.
В Волгоградском институте управления можно будет написать текст под диктовку Максима Опалева, олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы по гребле на каноэ. В Филадельфии диктовать будет ещё одна олимпийская чемпионка и известный тренер по фигурному катанию Наталья Линичук.
В Москве участники акции смогут написать диктант под диктовку актера Сергея Безрукова. Он примет участие в качестве чтеца на площадке в гимназии имени Е. М. Примакова. В "Точке кипения" АСИ текст будет в четвёртый раз читать журналист, телеведущий, писатель Владимир Познер, а на площадке интерактивного музея "Россия — Моя история" текст будет читать лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.
Впервые в этом году к проекту присоединилась журналистка и телеведущая Софико Шеварднадзе. Она прочтет "Тотальный диктант" в лектории "Прямая речь".
Помимо этого, диктант можно будет написать в аэропорту Шереметьево. Текст для участников прочтёт журналист и телеведущий Борис Корчевников. Художественный руководитель Большого Московского цирка, дрессировщик Аскольд Запашный будет ждать всех желающих написать диктант в школе №117. На площадке Музея русского импрессионизма диктант можно будет написать под диктовку актёра Константина Крюкова. Инновационный центр "Сколково" для участия в проекте пригласил актёра Антона Макарского.
Как и год назад, в Российской академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ текст диктанта прочитает председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Кроме того, принять участие в акции "Тотальный диктант" москвичи смогут в различных вузах, музеях, библиотеках, школах, колледжах и культурных центрах. В прошлом году всего в акции приняло порядка 14,3 тысячи москвичей.
Дельфины и TruD
Впервые во Владивостоке диктант напишут в президентском Нахимовском училище и в Приморском океанариуме, где параллельно начнется шоу дельфинов.
"Дельфины тоже попробуют что-нибудь написать под диктовку. Текст им точно продиктуют", — рассказал журналистам дальневосточный координатор акции Вячеслав Беляков.
Второй год подряд акция пройдет во всероссийском детском центре "Океан", и традиционно — на фрегате "Паллада".
Кроме того, во Владивостоке дипломатические сотрудники впервые в истории акции смогут написать "Тотальный диктант" для иностранцев — TruD — на отдельной площадке. Организаторы ожидают участие около 500 иностранцев, среди них — сотрудники генконсульства КНР. Кроме того, в этом году к написанию "Тотального диктанта" и теста TruD привлекли города-партнеры в Японии, Китае, во Вьетнаме, в Малайзии, а также в КНДР: Пхеньяне и Вонсане.
Текст прочтет Алиса
Текст международной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант" на его исторической родине в Новосибирске прочитают известный шоумен Андрей Бочаров и "Алиса" — голосовой помощник компании "Яндекс", сообщила журналистам координатор акции в Новосибирске Дарья Макарова.
"В Новосибирском госуниверситете (НГУ), где традиционно текст диктанта читал его автор, в этом году будет другой диктовщик — голосовой помощник компании "Яндекс" "Алиса". Большая команда работает над тем, чтобы научить "Алису" читать максимально по-человечески. Она использует технологию синтеза и распознавания речи SpeechKit, благодаря чему может учиться интонациям", — рассказала Макарова.
В свою очередь председатель экспертного совета "Тотального диктанта" Наталья Кошкарева отметила, что помогать "Алисе" будут профессиональные филологи и поправят, если она вдруг запнется или поставит неправильное ударение.
Диктант можно будет написать в театре, кинотеатре, музее, мэрии Новосибирска, технопарке, биотехнопарке, отеле, баре и даже в воскресной школе. Центральной площадкой города решено сделать аэропорт "Толмачево". Возможно, она будет интересна не только тем, кто оказался в аэропорту, но и просто жителям Новосибирска и области. Именно здесь текст будет читать "звездный диктовщик" Андрей Бочаров.
Площадка будет расположена в зале ожидания, объединяющем терминал внутренних и международных авиалиний. Там могут комфортно разместиться 240-260 человек. Аэропорт решил сделать бесплатную парковку возле терминала для всех, кто приедет сюда специально, чтобы написать диктант. Всего в Новосибирске и пригороде будет открыто более 65 площадок, который, как ожидается, примут более 8 тысяч желающих проверить свою грамотность.
Перед футбольным матчем
В Санкт-Петербурге Тотальный диктант пройдет почти на 90 площадках, среди которых — вузы, библиотеки, школы, общественно-культурные центры, музеи. Впервые участников акции примет Санкт-Петербургский государственный университет — в лектории-амфитеатре Института истории; второй год в Таврическом дворце писать диктант будут сотрудники администрации Северной столицы. Впервые диктант пройдет в исторических интерьерах старейшего вокзала в России — Витебского. По прогнозам организаторов, в акции в этом году примут участие 10 тысяч петербуржцев, в прошлом году число участников составило 7,2 тысячи.
В год проведения чемпионата мира по футболу в России к Тотальному диктанту впервые присоединился домашний стадион футбольного клуба "Зенит" — "Санкт-Петербург", который станет самой большой площадкой проведения акции в Северной столице и проверит грамотность болельщиков перед матчем "Зенит" — "Анжи" 14 апреля.
Читать текст Тотального диктанта наряду с профессиональными филологами и преподавателями будут известные петербуржцы. В Санкт-Петербургском экономическом университете диктант прочтут актер театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Боярский с супругой актрисой Ларисой Луппиан, на филологическом факультете РГПУ имени Герцена — музыкант Светлана Сурганова, народная артистка РФ Светлана Крючкова, актер Александринского театра Петр Семак, народный артист РФ, экс-директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров. В "Точке кипения" Агентства стратегических инициатив диктант прочитает музыкант Максим Леонидов, в Университете ИТМО — поэт Марина Кацуба (победитель "Битвы поэтов" и первая девушка — участница рэп-батла на площадке Versus) и поэт, батл-рэпер Дмитрий Ромащенко, известный по прозвищу Эрнесто Заткнитесь. Кроме того, проверить свои знания по русскому языку петербуржцы смогут под диктовку актеров телесериала "Универ" и ведущих "Нашего радио".
Академик Солнцев в "Сириусе"
Образовательный центр "Сириус" станет единственной площадкой для проведения "Тотального диктанта" в Сочи. Площадка будет закрытой, в диктанте примут участие только воспитанники образовательного центра. Всего в апреле образовательный центр принимает около 774 школьника — участника направлений "Наука", "Искусство", "Спорт" и "Литературное творчество".
Текст для ребят прочтет Владимир Солнцев, академик Российской академии космонавтики, генеральный директор ПАО "РКК Энергия", который также встретится с участниками апрельской образовательной программы центра в рамках празднования Дня космонавтики.
Диктант онлайн
Все части текста Тотального диктанта можно будет написать онлайн 14 апреля: организаторы будут вести трансляции с шести площадок диктанта из трёх часовых зон, а специальный алгоритм быстро проверит ошибки в тексте, сообщили организаторы.
Трансляции будут доступны посетителям сайта totaldict.ru 14 апреля в 8:00, 11:00 и 14:00 по московскому времени.
Первым станет эфир из Владивостока, который начнётся в 8:00 по московскому времени. Он будет идти с главной площадки проекта в Дальневосточном федеральном университете. В 11:00 по Москве эстафету трансляций подхватит Новосибирск. Сразу четыре диктовки можно будет посмотреть в 14:00 в эфирах из трёх городов: Таллина, Санкт-Петербурга и Москвы.