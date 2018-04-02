Более 40 школ Якутии планируют внедрять стандарты международного бакалавриата

Более 40 школ стали школами-спутниками Международной Арктической школы, которая будет внедрять стандарты международного бакалавриата и обучение на английском языке.

«Подписан приказ о создании сети школ-спутников Международной арктической школы, на данный момент, 41 школа стали членами нашей сети», — сообщила директор образовательных программ проектного офиса учебного заведения Наталья Ситникова

Международный бакалавриат внедрили более 4 тыс. школ по всему миру.

«Более 300 университетов признают дипломы выпускников международного бакалавриата. Школы, внедряющие данный стандарт, проходят лицензирование международных экспертов», — добавила Ситникова.

Международная арктическая школа начнет работу в 2019 году. Ученикам 5−9 классов будут преподавать некоторые предметы на английском языке. Старшеклассники будут изучать на английском все дисциплины.