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Более 40 школ Якутии планируют внедрять стандарты международного бакалавриата
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Более 40 школ Якутии планируют внедрять стандарты международного бакалавриата 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Более 40 школ стали школами-спутниками Международной Арктической школы, которая будет внедрять стандарты международного бакалавриата и обучение на английском языке.
«Подписан приказ о создании сети школ-спутников Международной арктической школы, на данный момент, 41 школа стали членами нашей сети», — сообщила директор образовательных программ проектного офиса учебного заведения Наталья Ситникова.
Международный бакалавриат внедрили более 4 тыс. школ по всему миру.
«Более 300 университетов признают дипломы выпускников международного бакалавриата. Школы, внедряющие данный стандарт, проходят лицензирование международных экспертов», — добавила Ситникова.
Международная арктическая школа начнет работу в 2019 году. Ученикам 5−9 классов будут преподавать некоторые предметы на английском языке. Старшеклассники будут изучать на английском все дисциплины.
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