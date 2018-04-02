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Новые юные имена зазвучат на Ямале
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Новые юные имена зазвучат на Ямале 

ИА Север-Пресс 53 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Новом Уренгое на базе детской школы искусств имени Рахманинова проходит восьмой окружной конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена».
Мероприятие, организованное департаментом культуры, направлено на выявление и поддержку одарённых детей в области музыкального исполнительства. В конкурсе принимают участие более 500 учащихся и около 200 преподавателей со всех городов и районов округа. Обучающиеся детских школ искусств, детских музыкальных школ Ямала представят свои программы в номинациях «Вокальные ансамбли» (солисты), «Инструментальные ансамбли», «Учитель-ученик» и «Музыкально-теоретическая олимпиада».
В составе жюри — лауреат международных и всероссийских конкурсов Николай Сивчук, доцент Казанской государственной консерватории имени Жиганова, лауреат международных конкурсов в Москве, Варшаве, Монте-Карло, Сиднее, народный артист Республики Татарстан Рэм Урасин, дирижер Рязанского областного музыкального театра, преподаватель, лауреат международных и всероссийских конкурсов Ринат Бикташев, кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой теории музыки, профессор Уральской государственной консерватории, Марина Городилова.
Победителям конкурса будут присвоены звания лауреатов первой, второй и третьей степеней, дипломантов. Также жюри может присуждать специальные призы и поощрительные дипломы.
Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте культуры, конкурс «Новые имена» проводится с 2011 года и является значимым и востребованным среди обучающихся и преподавателей школ искусств и музыкальных школ Ямала. Организаторы мероприятия стараются привлечь к участию детей по разным музыкальным направлениям, меняя ежегодно номинации конкурса. Так, в этом году впервые включены номинации «Музыкально-теоретическая олимпиада» и «Учитель-ученик», «Ансамбли», что послужило увеличению количества заявок на конкурс.
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