Студентов-бюджетников заставят отработать на государство

Выпускники бюджетных отделений вузов должны будут отработать по распределению: бакалавры — четыре года, специалисты — пять лет, а студенты, ставшие магистрами, — шесть лет. Соответствующие поправки в Закон об образовании (есть в распоряжении « Парламентской газеты ») подготовил и внёс на рассмотрение законопроектной комиссии «Единой России» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов . По задумке законодателя, эти изменения заставят регионы и министерства планировать госзаказ на специалистов так же, как сегодня это делает, например, Минобороны МВД . Кроме того молодые люди перестанут учиться в вузах «для галочки», куда они поступили не по призванию или желанию, а лишь для самого факта получения высшего образования.

Кто платит, на того и работают

Автор законопроекта уверен, что недопустимо тратить бюджетные деньги на обучение людей, которые потом как специалисты оказываются стране не нужны. «Студенты, получившие бесплатное образование, должны отработать по распределению четыре, пять или шесть лет в зависимости от того, окончили они бакалавриат, специалитет или магистратуру. Если же пришли отбыть номер или просто поучиться ради расширения кругозора, пусть делают это за свой счёт», — заявил Сергей Вострецов «Парламентской газете».

По его словам, в случае если выпускник решит не отрабатывать весь положенный срок, то разницу лет он должен будет возместить деньгами. «Это небольшая сумма, но так хотя бы государство сможет не остаться в проигрыше. Вложив деньги в обучение специалиста, оно должно иметь право этого специалиста использовать», — объяснил парламентарий.

Он напомнил, что коммерческие предприятия, согласно статье 56 Закона об образовании, могут и сейчас заключать договоры с вузами на оплату обучения молодых людей, которые потом придут к ним работать.

Если обратиться к истории, то в России распределение имело место в некоторых учебных заведениях Российской империи, например в Училище правоведения. А в СССР для выпускников вузов оно было обязательным. Процедура проводилась в последние месяцы обучения в вузе — специальная комиссия распределяла студентов по рабочим местам на предприятиях и в организациях, нуждающихся, согласно разнарядке соответствующих ведомств, в специалистах данного профиля.

Выпускник должен был отработать «по распределению» три года и только после этого мог поменять место работы по собственному желанию. Работающий по распределению имел особый юридический статус «молодого специалиста» — такого работника нельзя было уволить без специального разрешения министерства. Если предприятие хотело удержать выпускника, он мог получать льготы, жильё и другие социальные гарантии. Уклонение его от работы по распределению в СССР наказывалось уголовно.

Стоимость одного года очного обучения в МГУ им. М. В Ломоносова в 2017/18 году Специальность Стоимость (руб.) Менеджмент Бакалавр — 490 000, магистр — 212 500 Психология Бакалавр — 325 000, магистр — 325 000 Журналистика Бакалавр — 325 000, магистр — 325 000 Сегодня, кроме бюджетного и коммерческого, есть вариант поступления на некоторые специальности и по так называемому целевому направлению. Это значит, что абитуриент приходит в вуз не только с оценками ЕГЭ, но и с направлением от конкретного предприятия и ведомства. Благодаря тому, что они обязуется оплатить его обучение или выделить средства из бюджета на его обучение, абитуриент не участвует в общем конкурсе, а вступительные испытания проходит по специальному списку. В случае успешного прохождения испытаний он зачисляется на выбранный факультет, обучается там, а после окончания вуза отправляется на работу на то предприятие, которое за него поручилось. Обязательства организации перед студентом, студента перед организацией, а также организации перед вузом оформляются в трёхстороннем договоре.

Целевой приём в российские вузы, а это, как правило, отраслевые высшие учебные заведения, подразделяется на два вида — целевой набор по квоте министерства образования и науки (для государственных ведомств) и целевая контрактная подготовка (для тех, кто идёт с направлением от предприятий). И хотя термин «целевой набор» законодательно относится только к первому виду, здесь есть один нюанс: по договору студент, поступивший на целевое обучение, должен учиться удовлетворительно.

Отрабатывать должны только льготники

Полностью поддерживает законопроект первый заместитель председателя думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко . «Если то, что прописано в законопроекте станет нормой, то и учиться просто так по специальностям, по которым молодые люди потом не будут работать, они не захотят. Получать вытребованные государством профессии случайные люди не смогут», — сказал депутат «Парламентской газете».

А вот первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин напомнил, что в советское время, несмотря на систему распределения, далеко не все работали по профессии: «Многие физики переквалифицировались в лирики, и их потенциал для общества не был потерян».

Смолин заявил «Парламентской газете», что, выбирая высшее образование, подростки не всегда точно знают своё призвание, так что смена профессии — обычная ситуация для современного человека. «Считаю, что обязать всех студентов-бюджетников работать по специальности — перебор», — добавил депутат, уточнив, что лучше бы принять закон о квотировании рабочих мест для любых молодых специалистов.

Такого же мнения придерживается и ректор Ярославского государственного университета, член Общественной палаты РФ Александр Русаков . Он считает, что возвращать советское распределение неправильно. «Если человек поступил учиться, то, окончив вуз, пусть решает, где он будет работать, в том числе, может быть, и не по специальности», — объяснил Русаков «Парламентской газете».

Для тех, кто поступает с заведомо меньшим проходным баллом, нужно вводить распределение. Это не противоречит Конституции. А первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Кононова убеждена, что обязательное распределение должно быть только для льготников. «Для тех, кто поступает с заведомо меньшим проходным баллом, нужно вводить распределение. Это не противоречит Конституции, дети заранее сделали для себя выбор и должны понимать, что обязаны государству, раз идут по меньшему количеству баллов», — обосновала свою точку зрения «Парламентской газете» сенатор.

Кстати, по данным Минтруда , на осень 2017 года самыми востребованными специалистами на рынке труда стали инженеры, в том числе инженеры-технологи, инженеры контрольно-измерительных приборов (КИП) и техники-технологи. Спрос сохраняется на врачей и медсестер, бухгалтеров, квалифицированных рабочих — сварщиков, токарей, электромонтажников.

Стоимость одного года очного обучения в НИУ ВШЭ в 2017/18 году Специальность Стоимость (руб.) Менеджмент Бакалавр — 420 000, магистр — 340 000 Психология Бакалавр — 275 000, магистр — 290 000 Журналистика Бакалавр — 300 000, магистр 330 000 Стоимость одного года очного обучения в РАНХиГС в 2017/18 году

Специальность Стоимость (руб.) Менеджмент Бакалавр — 190 000, магистр — 448 000 Психология Бакалавр — 285 000, магистр — 234 000 Журналистика Бакалавр — 280 000, магистратуры нет