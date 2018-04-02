Качество учебников повысят «кнутом и пряником»

В федеральный перечень включены 1377 учебников. Однако качество большинства из них «не может быть признано удовлетворительным», констатировала заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина . Как улучшить школьную литературу, депутаты и эксперты решали на посвящённых этой проблеме «парламентских слушаниях».

Как попала в учебник «притча о зайцах»

«Многие учебники до сих пор содержат погрешности в изложении материла, подборе представленных текстов и иллюстраций, соответствии материалов психофизиологическим особенностям возраста детей», — указала Любовь Духанина.

Так, учителя начальных классов жалуются на то, что в учебниках слишком много научных терминов, и просят сделать язык изложения более понятным для детей. Но это — ещё «цветочки». «Бабушка одного ребёнка рассказала, что внучке в первом классе задали читать рассказ про зайцев, — сообщила депутат. — Зайцы собрались обсудить, как им тяжело живется: все хотят их съесть. Посовещавшись, они пришли к выводу, что лучше умереть сейчас, чем всю жизнь трястись от страха, и решили утопиться». Возможно, эта «поучительная» история и прошла бы «мимо» родственников школьницы, однако ссылаться на неё стал сам ребёнок. «Когда у девочки заболел зуб, и надо было срочно ехать к стоматологу, она сказала — лучше один раз умереть, чем мучиться с зубом», — отметила Духанина.

Подобные перлы в учебной литературе — повод задуматься о том, как вообще проверяется качество этих пособий. «Если в учебниках встречаются серьёзные ошибки, значит, в системе их экспертизы есть проблемы», — уверена Любовь Духанина.

Когда у девочки заболел зуб, и надо было срочно ехать к стоматологу, она сказала — лучше один раз умереть, чем мучиться с зубом.

Заместитель министра образования и науки Павел Зенькович предложил изменить процедуру финансирования указанной оценки. «В настоящее время сложилась практика оплаты экспертизы учебников заказчиком, что, по нашему мнению, ставит под сомнение объективность выводов и качество проведенных экспертных процедур», — сказал он. В связи с этим, по мнению чиновника, возможно, стоит «вернуться к вопросу оплаты экспертизы за счет государственных средств».

Впрочем, только лишь «пряниками» указанную проблему решить не удастся, уверены в Госдуме. «Действующее законодательство не предусматривает ответственности экспертов и экспертных организаций за ошибки, допущенные при проведении экспертиз», — зафиксировано в проекте решения по итогам заседания. По мнению Любови Духаниной, необходимо повышать персональную ответственность и авторов школьной литературы, и экспертов, выдающих заключение о соответствии учебников задачам образования. «Результаты экспертизы должны находиться в открытом доступе, должны быть известны фамилии и должности людей, а также названия организаций, которые проводили экспертизу, — уверена парламентарий. — Тогда было бы возможно задать вопросы тому, кто поддержал или не поддержал тот или иной учебник».

Определённые поправки, возможно, придётся вносить и в законодательство. Так, Любовь Духанина отметила, что в федеральном законе об образовании до сих пор не закреплено понятие «школьный учебник», не определены принципы и условия его создания, а также не отражено место и роль в образовательном процессе.

Учебников хватает не всем

Остаются у экспертов серьёзные вопросы и к тому, насколько обстоятельно укомплектованы школьные библиотеки необходимой литературой. Так, по данным Минобрнауки , полностью обеспечены бесплатными учебниками школьники в 79 субъектах Федерации, в шести регионах — на 90 процентов. «Хуже всего дела обстоят в Дагестане . Там школьники обеспечены учебниками на 82 процента», — сказал Павел Зенькович.

Однако депутаты такого оптимизма не разделяют. По словам Любови Духаниной, опрос, проведённый Фондом «Национальные ресурсы образования» совместно с Общероссийским народным фронтом, показал другие цифры.

Так, только 8 процентов родителей сказали, что их дети получают все учебники, рабочие тетради и дидактические материалы бесплатно, 58 процентов родителей сами покупают рабочие тетради и дидактические материалы, 23 процентов респондентов покупают и некоторые учебники. Ещё десять процентов опрошенных признались, что вынуждены покупать большую часть учебников или вообще всю необходимую литературу.

По нашим данным, обеспеченность учебниками детей с инвалидностью учебниками — примерно треть. Председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов констатировал, что в федеральный перечень учебников входят только 79 наименований книг для изучения родных языков. И это позволяет изучать только семь языков. «И то не полностью, — подчеркнул депутат. — У кого-то только для начальных классов, у кого-то только для пятого класса. А с остальными 17 языками что делать? Для них учебников нет». По мнению Ильдара Гильмутдинова, Минобрнауки стоит «поискать механизмы поддержки издания таких учебников».